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Takozvani mikro-stanovi površine od svega 8 do 12 kvadratnih metara postali su prepoznatljiv globalni trend, pre svega u prenaseljenim svetskim metropolama. Iako je nekada život u ovoliko kvadrata bio nezamisliv ili vezan isključivo za specifične kulture poput Japana, ekonomske promene i cene nekretnina proširile su ovaj fenomen širom sveta.

Tako je ovaj trend stigao i u Beograd, gde je jedna dizajnerka enterijera predstavila prostor od svega 8 kvadratnih metara u koji je uspela da smesti sve neophodne sadržaje - od dnevne sobe do kupatila.

- Ovo je verovatno najmanji stan na svetu, a evo šta sam sve uspela da stavim u njega. Krenimo od ulaznog garderobera na kojem ogledalo vizuelno proširuje prostor, plus imaš gde da se ogledaš. U njemu se kriju police za cipele, šipka za kačenje i mogućnost stavljanja mini veš mašine. Sa leve strane je zidni krevet na kom udobno spavaš, a ispred fotelja koju koristiš kad je krevet zatvoren. Prostor iznad sam iskoristila za ormane i ima baš puno mesta za slaganje, plus polica za sitnice - navodi dizajnerka u videu koji je objavila na Instagramu.

- Sa leve strane je zidni krevet na kom udobno spavaš, a ispred fotelja koju koristiš kad je krevet zatvoren. Prostor iznad sam iskoristila za ormane i ima baš puno mesta za slaganje, plus polica za sitnice.

Naspram fotelje je konzola sto na kojoj možeš jesti ili raditi, a kada ti smeta samo je sklopiš. Mini kuhinja ima sve što ti je potrebno - žičani deo za flaše, frižider, prostor ispod sudopere, skriveni deo za odlaganje i dovoljno mesta na radnoj ploči. Gornje elemente sam ostavila otvorene da složiš lepe čaše ili tanjire. Stančić ima sreću da gleda na krov i površinu koju možeš koristiti kao terasu. Kupatilo je pravo malo carstvo - tuš kabina, lavabo i puno mesta za kozmetiku.

Kod malih prostora uvek volim svetle boje, pa sam ih razigrala lajsnicama u istom tonu i trakicama bronzanih ogledala. Vodila sam računa da imaš i lepu atmosferu, pa sam osim glavnog svetla na plafonu stavila i LED rasvetu u police - objasnila je dizajnerka i dodala da je projekat nastao kao eksperiment njenog prijatelja i nje, sa ciljem da istraže šta je sve tehnički izvodljivo smestiti u 8 kvadrata.

Krajnji rezultat pokazuje da se tajna uspeha ovakvih enterijera krije u nameštaju izrađenom striktno po meri i maksimalnom korišćenju vertikalnog prostora - od poda pa sve do plafona. Multifunkcionalni komadi, kao što su sklopivi stolovi i zidni kreveti, omogućavaju preuređenje prostorije u samo nekoliko sekundi, transformišući je iz radnog prostora u dnevni boravak ili spavaću sobu.

Dok jedni u ovakvim mikro-stanovima prepoznaju genijalna rešenja za studente, digitalne nomade ili kratkoročni najam uz minimalne troškove održavanja, drugi otvoreno skreću pažnju na problem komfora u prostoru koji je manji od prosečne hotelske sobe.

"Zatvorska ćelija ima više mesta"

Ovaj projekat pokrenuo je veliku raspravu, pa su brojni korisnici na mreži X ostavili svoje komentare:

"Koliko sam skontala stan je u ormaru?"

"Kad sam se preselila u Hong Kong, firma mi je plaćala servise apartment prvih mesec dana i imao je 10m2, gotovo sve navedeno kao u videu i verujte mi ne želite da živite u tako malom prostoru."

"Bolje da živi na terasi"

"Najvažnije je da nemate kofere."

"Zatvorska ćelija ima više mesta"