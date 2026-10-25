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Ne morate odmah da kupujete nove prozore ili skupe uređaje da biste pripremili dom za hladnije dane. Ponekad i male promene mogu da pomognu da prostorija duže zadrži toplotu, a da grejanje ne mora neprekidno da radi.

1. Proverite da li vazduh prolazi kroz prozore i vrata

Ako pored zatvorenog prozora osećate strujanje vazduha, proverite stanje zaptivki i spojeva. Samolepljive zaptivne trake mogu biti jednostavno rešenje za manje zazore, pod uslovom da su odgovarajuće za konkretnu površinu. Pre postavljanja proverite uputstvo proizvođača i nemojte zatvarati otvore koji služe za neophodnu ventilaciju.

2. Iskoristite sunce tokom dana

Kada je dan sunčan, razmaknite zavese i pustite dnevnu svetlost da zagreje prostor. Predveče zatvorite zavese ili spustite roletne kako biste smanjili gubitak toplote kroz prozore. Vodite računa i o tome da zavese ne treba da prekrivaju grejna tela, jer to može da ometa širenje toplote u prostoriji.

3. Ne provetravajte satima

Svež vazduh je važan, ali dugotrajno držanje prozora odškrinutim tokom hladnog vremena može nepotrebno da rashladi zidove i nameštaj. Umesto toga, provetravajte kratko i intenzivno, kada je to moguće i bez ugrožavanja komfora ukućana. Potrebe za ventilacijom zavise i od vlažnosti, broja ljudi u prostoriji i eventualnog prisustva izvora vlage.

4. Ne zagrevajte prostorije koje ne koristite

Ako imate sobu u kojoj retko boravite, proverite da li je neophodno da bude zagrejana na istu temperaturu kao dnevna soba. Vrata između prostorija mogu pomoći u kontroli kretanja toplog vazduha, ali vodite računa o pojavi kondenzacije i buđi u hladnijim delovima doma.

5. Proverite raspored nameštaja

Veliki komadi nameštaja postavljeni neposredno ispred radijatora ili drugih grejnih tela mogu ometati raspodelu toplote. Obezbedite dovoljno prostora oko uređaja i nemojte ih zaklanjati zavesama.

Kada mali trikovi nisu dovoljni?

Ako su prozori dotrajali, zidovi slabo izolovani ili se vlaga stalno pojavljuje, jednostavne mere možda neće rešiti problem. U tom slučaju vredi razmotriti stručnu procenu i dugoročnija poboljšanja izolacije.