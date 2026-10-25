Hladnoća vam i dalje ulazi kroz prozore, a mislite da ste preduzeli sve? Ovih pet saveta pomoći će vam da sačuvate toplotu
- Male promene mogu da pomognu da dom duže zadrži toplotu bez kupovine novih prozora ili skupih uređaja.
- Preporučuju se provera zaptivki, kratko provetravanje, korišćenje sunčeve toplote i raspored nameštaja koji ne zaklanja grejna tela.
Ne morate odmah da kupujete nove prozore ili skupe uređaje da biste pripremili dom za hladnije dane. Ponekad i male promene mogu da pomognu da prostorija duže zadrži toplotu, a da grejanje ne mora neprekidno da radi.
1. Proverite da li vazduh prolazi kroz prozore i vrata
Ako pored zatvorenog prozora osećate strujanje vazduha, proverite stanje zaptivki i spojeva. Samolepljive zaptivne trake mogu biti jednostavno rešenje za manje zazore, pod uslovom da su odgovarajuće za konkretnu površinu. Pre postavljanja proverite uputstvo proizvođača i nemojte zatvarati otvore koji služe za neophodnu ventilaciju.
2. Iskoristite sunce tokom dana
Kada je dan sunčan, razmaknite zavese i pustite dnevnu svetlost da zagreje prostor. Predveče zatvorite zavese ili spustite roletne kako biste smanjili gubitak toplote kroz prozore. Vodite računa i o tome da zavese ne treba da prekrivaju grejna tela, jer to može da ometa širenje toplote u prostoriji.
3. Ne provetravajte satima
Svež vazduh je važan, ali dugotrajno držanje prozora odškrinutim tokom hladnog vremena može nepotrebno da rashladi zidove i nameštaj. Umesto toga, provetravajte kratko i intenzivno, kada je to moguće i bez ugrožavanja komfora ukućana. Potrebe za ventilacijom zavise i od vlažnosti, broja ljudi u prostoriji i eventualnog prisustva izvora vlage.
4. Ne zagrevajte prostorije koje ne koristite
Ako imate sobu u kojoj retko boravite, proverite da li je neophodno da bude zagrejana na istu temperaturu kao dnevna soba. Vrata između prostorija mogu pomoći u kontroli kretanja toplog vazduha, ali vodite računa o pojavi kondenzacije i buđi u hladnijim delovima doma.
5. Proverite raspored nameštaja
Veliki komadi nameštaja postavljeni neposredno ispred radijatora ili drugih grejnih tela mogu ometati raspodelu toplote. Obezbedite dovoljno prostora oko uređaja i nemojte ih zaklanjati zavesama.
Kada mali trikovi nisu dovoljni?
Ako su prozori dotrajali, zidovi slabo izolovani ili se vlaga stalno pojavljuje, jednostavne mere možda neće rešiti problem. U tom slučaju vredi razmotriti stručnu procenu i dugoročnija poboljšanja izolacije.
Biznis Kurir