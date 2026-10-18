Slušaj vest

Nekoliko jednostavnih navika može da vam pomogne da se toplota bolje rasporedi, spreči pojava vlage i izbegnu nepotrebni troškovi tokom hladnijih meseci.

Donosimo vam mali vodič povodom početka grejne sezone koji će vam pomoći da uštedite na računima i bolje se zagrejete.

1. Odvrnite radijatore i proverite da li greju

Grejanje je počelo, pa je pravo vreme da proverite da li su svi radijatori spremni za novu sezonu. Ako ste tokom proleća zatvorili ventile, proverite da li su pravilno podešeni i da li se grejna tela adekvatno zagrevaju.

Obratite pažnju na curenje vode, neobične zvuke i radijatore koji ostaju hladni.

Odmah proverite i da li nameštaj zaklanja radijatore. Velika garnitura, komoda ili krevet postavljeni tik uz grejno telo mogu da ometaju strujanje toplog vazduha i otežaju zagrevanje prostorije. Pomerite ih koliko god je moguće i ostavite dovoljno prostora oko radijatora kako bi se toplota ravnomernije širila po stanu.

radijator Foto: Shutterstock

2. Sklonite zavese sa radijatora i ne sušite veš preko njih

Duge, guste zavese koje prekrivaju radijatore mogu da zadržavaju toplotu uz prozor, umesto da ona lakše dospeva u ostatak sobe. Zato proverite da li zavese padaju preko grejnih tela i, ako je potrebno, prilagodite njihov položaj. Isto važi za ukrasne maske i druge prepreke koje ograničavaju strujanje vazduha.

Sušenje veša preko radijatora takođe nije najbolja navika. Mokar veš oslobađa vlagu u prostoriju, a kada se ona zadržava na hladnim zidovima i prozorima, povećava se rizik od kondenzacije i buđi. Ako veš sušite u stanu, redovno provetravajte prostoriju i obratite pažnju na kapljice vode koje se pojavljuju na staklima.

3. Ne pregrevajte stan, svaki stepen je važan

Mnogi žele da tokom zime u stanu borave u kratkim rukavima, ali previsoka temperatura može da znači i nepotrebnu potrošnju energije.Umesto da odmah pojačavate grejanje, obucite dodatni sloj odeće i podesite temperaturu prema potrebama ukućana. Cilj je da vam bude prijatno, a ne da stan bude toliko zagrejan da morate da otvarate prozore kako biste se rashladili.

Ako imate termostatske ventile ili termostat, koristite ih za regulaciju temperature. Kada duže niste kod kuće, možete da smanjite podešavanje, ali vodite računa da se prostor ne ohladi previše, naročito ako je stan slabije izolovan ili postoji rizik od vlage. Koliko ćete energije uštedeti zavisi od sistema grejanja, izolacije, spoljne temperature i načina korišćenja prostora.

Foto: Shutterstock

4. Provetravajte kratko, ali temeljno

Držanje prozora stalno otvorenih na kiptokom hladnih dana može nepotrebno da hladi prostoriju. Hladan vazduh neprekidno ulazi, a zidovi i nameštaj postepeno gube toplotu. Kada zatvorite prozor, potrebno je dodatno vreme da se prostor ponovo zagreje.

Bolje je da prozore širom otvorite na nekoliko minuta, a zatim ih zatvorite. Tako ćete brzo zameniti vazduh, bez dugotrajnog hlađenja prostorije. Posebno provetravajte posle kuvanja, tuširanja i sušenja veša, jer se tada stvara više vlage.

5. Proverite prozore, vrata i mesta kroz koja ulazi hladnoća

Čak i kada radijatori rade kako treba, toplota može da se gubi kroz loše zaptivene prozore i vrata. Proverite da li se prozori dobro zatvaraju i da li su gumene zaptivke oštećene. Manje pukotine mogu da se saniraju odgovarajućim izolacionim trakama, dok veći problemi sa stolarijom mogu zahtevati ozbiljniju popravku.

Tokom noći možete da spustite roletne i navučete zavese kako biste smanjili gubitak toplote kroz prozore, ali pazite da ne prekrivaju radijatore. Ako živite u prizemlju, na poslednjem spratu ili u zgradi sa slabijom izolacijom, obratite pažnju i na hladne zidove i plafone. U takvim stanovima toplota može brže da se gubi, pa dugoročno rešenje može biti poboljšanje izolacije, a ne samo pojačavanje grejanja.

Foto: Toru Kimura/Shutterstock

6. Ne ignorišite kvarove i pazite na dodatne grejalice

Ako radijator curi, ventil ne radi ili se čuju neuobičajeni zvuci, nemojte čekati da problem postane veći. U zgradama sa centralnim grejanjem obratite se upravniku ili toplani, a kod sopstvenog sistema pozovite kvalifikovanog majstora. Nemojte samostalno prazniti ili odzračivati instalaciju ako ne znate kako je sistem izveden, posebno u višespratnicama.

Ako koristite dodatne električne grejalice, postavite ih na stabilnu podlogu i držite dalje od zavesa, posteljine i drugog zapaljivog materijala.Ne ostavljajte ih uključene bez nadzora i ne priključujte više uređaja velike snage na produžni kabl koji nije predviđen za takvo opterećenje.

7. Očistite radijatore od prašine

Pre nego što grejanje počne da radi punom parom, očistite radijatore od prašine, naročito između rebara i na teško dostupnim mestima. Naslage prašine mogu da utiču na kvalitet vazduha u prostoriji, a redovno čišćenje olakšava održavanje doma. Pre čišćenja sačekajte da se radijator ohladi i nemojte koristiti mokre krpe na vrelim površinama.

radijator Foto: Shutterstock

8. Ne zatvarajte potpuno vrata prostorija koje se slabije greju

Ako u stanu imate sobu koju retko koristite, nemojte dozvoliti da se potpuno ohladi, posebno ako je okrenuta ka severu ili ima spoljne zidove. Velike temperaturne razlike između prostorija mogu da doprinesu kondenzaciji na hladnim površinama, naročito kada u vazduhu ima mnogo vlage. Održavajte ujednačenu, razumnu temperaturu u stanu i povremeno proveravajte prostorije koje se slabije greju. Ako određenu sobu ne koristite često, temperaturu prilagodite uslovima u njoj, ali vodite računa da ne dođe do smrzavanja instalacija tokom veoma hladnih dana.

Kada se sve ove navike spoje, stan će se lakše zagrevati, toplota će se ravnomernije raspoređivati, a manje energije odlaziće uzalud. To može da pomogne da računi za struju budu niži, posebno ako dodatne grejalice koristite ređe, a centralno grejanje bolje iskorišćavate.

Nema potrebe da radijatore pojačavate do maksimuma ili da istovremeno uključujete više uređaja:uz dobru organizaciju prostora, kratko provetravanje i odgovarajuću temperaturu, centralno grejanje može da bude sasvim dovoljno za prijatan boravak u stanu, pod uslovom da sistem pravilno radi i da je prostor adekvatno izolovan.