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Obična kovanica od dva evra u određenim okolnostima može da vredi pravo bogatstvo. To pokazuje i nova prigodna kovanica koju je Irska izdala povodom 50. godišnjice osnivanja benda U2. Najređa verzija rasprodata je svega nekoliko minuta nakon početka prodaje, a na internetu se za pojedine primerke traži i do 500 evra.

Na kovanici su prikazana četiri člana čuvene irske grupe, a izdanje je posebno i po tome što je prvi put jedan aktivni rok bend ovekovečen na zvaničnoj evropskoj kovanici.

Skok sa 39,95 na 500 evra

Posebno veliko interesovanje kolekcionara izazvala je ograničena serija čija je početna cena iznosila 39,95 evra. Prema pisanju nemačkog magazina Focus, na sekundarnom tržištu za nju su već postizane cene od 300 do 400 evra, dok su pojedine internet-ponude dostizale i 500 evra.

Kovanica je puštena u prodaju 25. septembra 2026. godine, tačno 50 godina nakon važnog događaja u istoriji benda. Istog dana 1976. godine, bubnjar Lari Malen Mlađi (Larry Mullen Jr.) okačio je oglas na školskoj oglasnoj tabli u Dablinu, tražeći muzičare za osnivanje grupe. Iz tog poziva nastao je U2.

Irska centralna banka pripremila je dve kolekcionarske verzije prigodne kovanice. Jeftinija verzija izdata je u tiražu od 150.000 primeraka. Prodavala se u posebno dizajniranoj kartonskoj ambalaži, poznatoj kao "coin card“, po početnoj ceni od 14,95 evra.

Znatno ređa je verzija poznata kao "Proof“, odnosno kovanica izrađena posebnim postupkom namenjenim kolekcionarima. Njena površina ima ogledalski sjaj u pozadini, dok je motiv matiran. Izrađeno je svega 5.000 primeraka, a upravo je ova verzija rasprodata za samo nekoliko minuta nakon početka prodaje.

Koliko bi kovanica mogla da vredi u budućnosti?

Na kovanici su prikazani Bono, The Edge, Adam Klejton (Adam Clayton) i Lari Malen Mlađi. Uz njihove likove nalaze se naziv benda, godine 1976. i 2026, kao i irska oznaka "Éire“. Dizajn je osmislio Šon Mekgrat (Shaughn McGrath), dok je kovanicu izradila Kraljevska holandska kovnica novca.

Odluka Irske da oda počast aktivnom rok bendu, umesto istorijskoj ličnosti ili državniku, prilično je neuobičajena. U2 je jedna od najuspešnijih irskih muzičkih grupa. Prema podacima irske centralne banke, bend je širom sveta prodao više od 175 miliona nosača zvuka i osvojio 22 nagrade Gremi (Grammy).

Iako je reč o zvaničnom sredstvu plaćanja, ne treba očekivati da će se ova kovanica naći u svakodnevnom kusuru. Celokupan tiraž od 155.000 primeraka prodavan je isključivo u kolekcionarskoj ambalaži ili kao posebno izrađena „Proof“ verzija. Dodatna količina u rolnama, namenjena redovnom opticaju, nije planirana.

Kovanica se načelno može koristiti za plaćanje u evrozoni po nominalnoj vrednosti od dva evra. Međutim, kolekcionar koji bi retki primerak izvadio iz originalne ambalaže i njime platio račun mogao bi da se odrekne znatno veće tržišne vrednosti.

Vrednost najveća u startu prodaje

Visoke cene koje se pojavljuju neposredno nakon rasprodaje ne znače da će kovanica toliko vredeti i u budućnosti. Kod kolekcionarskih izdanja cene često naglo rastu nakon što se početni tiraž rasproda. Da li će se takvo interesovanje održati ili će cene kasnije pasti, za sada nije moguće pouzdano proceniti.

Na vrednost utiču retkost izdanja, stanje kovanice, očuvanost originalne ambalaže i potražnja među kolekcionarima. Posebno bi mogla da ostane tražena "Proof“ verzija, ograničena na svega 5.000 primeraka.