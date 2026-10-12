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Na marginama prestižnog Međunarodnog sajma vina, hrane, rakije i turizma „Vinska vizija Otvorenog Balkana“ u Beogradu, ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u tehničkom mandatu prof. dr Dragan Glamočić održao je bilateralne sastanke sa predstavnicima međunarodnog vinogradarskog i vinarskog sektora, na kojima je bilo reči o unapređenju privredne saradnje, otvaranju novih tržišta za srpska vina i jačanju međunarodne prepoznatljivosti Srbije kao vinske zemlje.

Tokom radnog ručka sa Johanesom Šmukenšlagerom, poslanikom Austrijske narodne partije (ÖVP) u austrijskom parlamentu, predsednikom Poljoprivredne komore Donje Austrije i ujedno predsednikom Austrijskog vinogradarskog saveza, ministar Glamočić razgovarao je o mogućnostima jačanja saradnje Srbije i Austrije u oblasti poljoprivrede, sa akcentom na unapređenje trgovinske razmene i povećanje izvoza srpskih poljoprivredno-prehrambenih proizvoda na austrijsko tržište.

Saradnja sa Austrijom

Posebna pažnja posvećena je saradnji u sektoru vinogradarstva i vinarstva, povezivanju srpskih i austrijskih proizvođača, razmeni znanja i iskustava, kao i zajedničkim aktivnostima na promociji vinogradarskih potencijala Srbije. Na sastanku je bilo reči i o blagovremenim pripremama za organizovano predstavljanje Austrije na narednom sajmu “Vinska vizija Otvorenog Balkana” 2027. godine.

Glamočić je istakao da Srbija Austriju vidi kao važnog evropskog partnera, sa kojim postoji značajan prostor za produbljivanje ekonomskih odnosa, naročito u oblastima u kojima obe zemlje imaju dugu tradiciju i prepoznatljiv kvalitet proizvodnje. On je naglasio da je cilj da srpski vinari budu sve prisutniji na evropskom tržištu, uz snažnije povezivanje sa međunarodnim partnerima.

Ministar Glamočić je na sajmu održao sastanak i sa predstavnicima vinskog sektora Južnoafričke Republike, i to Matomeom Mbatom, predstavnikom organizacije za promociju vina Wines of South Africa (WOSA), i Antonom Piskepijem. Centralna tema razgovora bila je izvoz srpskih vina na tržište Južnoafričke Republike, kao i njihov širi plasman na afrički kontinent.

Razgovarano je o uspostavljanju strateške saradnje koja bi omogućila direktno povezivanje srpskih vinarija sa distributerima i poslovnim partnerima na afričkim tržištima, kao i o zajedničkim aktivnostima na promociji srpskih vina i vinskog turizma. Glamočić je naglasio da Srbija želi da iskoristi sve mogućnosti za otvaranje novih izvoznih tržišta i povećanje vrednosti izvoza domaćih poljoprivredno-prehrambenih proizvoda.

Susret s kuvarom

Ministar se susreo i sa eminentnim slovenačkim kuvarom Tomažom Kavčićem, vođom predstavništva Veronafiere za regiju Alpe-Jadran i dugogodišnjim partnerom u oblasti međunarodne sajamske saradnje i promocije vina Matjažom Žigonom i atašeom za poljoprivredu u Ambasadi Češke Republike u Beogradu Vladimirom Vanjom, sa kojima je posetio štandove vinarija iz Slovenije, Italije i Češke. Tokom obilaska, Glamočić je sa izlagačima razgovarao o njihovoj proizvodnji, iskustvima i mogućnostima daljeg povezivanja sa srpskim vinarima.

Ovogodišnji sajam “Vinska vizija Otvorenog Balkana”, koji je okupio više od 550 izlagača vina i više od 80 izlagača rakija iz 34 zemlje, još jednom je pokazao značaj ovakvih manifestacija za međunarodno povezivanje i otvaranje novih poslovnih mogućnosti.