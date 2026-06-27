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Gubitak vrednosti je surova realnost za mnoge vlasnike automobila, ali pojedine limuzine gube cenu mnogo brže od drugih.Ovakav razvoj događaja najčešće nema nikakve veze sa starošću vozila ili brojem pređenih kilometara, već sa surovom realnošću da ih tržište jednostavno ne prihvata.

Kada je reč o Sjedinjenim Američkim Državama, lista od 12 limuzina koje beleže najbrži pad cene otkriva mnoga iznenađenja. Pored potpuno neočekivanih modela, na njoj dominiraju i luksuzni giganti kao što su BMW, Audi, Toyota i Tesla. Kako se navodi u analizi Jutjub kanala The SUV geek, brojni faktori doprinose ovakvom trendu, a gubitak na ceni može biti astronomski.

Od 12. do 9. mesta

Na dvanaestom mestu našao se BMW 740, koji za samo tri godine izgubi više od 50% svoje početne vrednosti. Iako poseduje veoma pouzdan motor, cenu mu drastično obaraju izuzetno skupe popravke vazdušnog oslanjanja, problemi sa elektronikom i dizajn koji izaziva polemike. Odmah ispred njega, na jedanaestom mestu je Hyundai Ioniq 6. Njegova vrednost opada za više od polovine za manje od tri godine zbog izgleda koji deli mišljenja javnosti, ali i zbog veoma agresivnih lizing ponuda koje su mu u startu trajno snizile očekivanu vrednost pri preprodaji.

Foto: SofikoS/Shutterstock

Deseto mesto pripada modelu Volvo S60. Na njegovu deprecijaturu presudno utiču prestanak prodaje u SAD-u, promenjena slika o brendu nakon prelaska u kinesko vlasništvo, kao i visoki troškovi održavanja složenih motora koji koriste i turbo i kompresor. Na devetom mestu pozicionirao se Audi RS e-tron GT, koji gubi oko 56% vrednosti. Ovaj model se našao u svojevrsnom tržišnom "praznom hodu", preskup je za prosečne kupce, a nedovoljno atraktivan za luksuznu klijentelu, pri čemu mu ograničen domet i visoka početna cena dodatno otežavaju preprodaju.

Od 8. do 5. mesta

Osmu poziciju zauzima Genesis Electrified G80. Korišćenje platforme prvenstveno namenjene klasičnim motorima sa unutrašnjim sagorevanjem donelo je niz kompromisa kada je reč o prostoru, performansama i dometu (naročito u zimskim uslovima), što je rezultiralo brzim padom vrednosti. Sedmo mesto pripada Tesli Model 3, čija je cena na tržištu polovnjaka pala za približno 58%. Glavni razlozi su ogromna ponuda polovnih primeraka rasprodatih iz flotnih i rentakar kompanija, kao i lansiranje novog, osveženog modela koji je direktno srozao vrednost starijih verzija.

Na šestom mestu je Maserati Ghibli, sa gubitkom vrednosti od oko 60%. Ovaj automobil odbija kupce polovnjaka zbog paprenog održavanja, sumnjive pouzdanosti i korišćenja istih delova koji se masovno ugrađuju u daleko jeftinije automobile grupacije. Peto mesto drži Mercedes-Benz EQE 500, koji beleži pad od gotovo 59%. Specifičan vizuelni identitet koji se mnogima ne dopada, kao i poznati problemi sa kočionim sistemom, znatno mu otežavaju pronalaženje novog vlasnika.

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Od 4. do 1. mesta

Četvrto mesto zauzima Alfa Romeo Giulia. Iako je među vozačima izuzetno hvaljena zbog sjajne dinamike vožnje, prati je loša reputacija usled redovnih kvarova na elektronici i veoma slabo razvijene servisne mreže, što dovodi do pada cene od oko 60%. Na trećem mestu ponovo se nalazi model kompanije Tesla, Model S. Radikalna sniženja cena potpuno novih vozila koja je sprovela sama fabrika, kombinovana sa brzo zastarelim hardverom na starijim jedinicama, oborili su mu cenu za ogromnih 65,6%.

Drugo neslavno mesto pripalo je limuzini Maserati Quattroporte, koja gubi oko 66% vrednosti za samo tri godine. Razlozi su prilično jasni: u pitanju je luksuzni automobil čije održavanje košta praktično kao da vozite Ferrari, a pritom ga prati loš glas po pitanju generalne pouzdanosti na putevima.

Apsolutni rekorder na prvom mestu je Toyota Mirai, koja za tri godine izgubi neverovatnih 77% svoje vrednosti. Potpuni krah infrastrukture punjača za vodonik u Kaliforniji, nagli skok cena ovog goriva i teška ograničenost u svakodnevnoj upotrebi učinili su ovaj tehnološki impresivan automobil praktično bezvrednim na sekundarnom tržištu.

Ova lista jasno dokazuje u kojoj meri imidž proizvođača, vizuelni identitet, cene servisa i trenutna situacija na tržištu imaju presudan uticaj na vrednost vozila pri preprodaji. Zbog takvih okolnosti, čak i najprestižniji modeli mogu se lako pretvoriti u ozbiljan finansijski teret za vlasnike.