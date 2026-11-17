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Ubrzani razvoj naprednih modela veštačke inteligencije (AI) iz osnova menja prirodu sajber pretnji i donosi značajne izazove za finansijsku stabilnost evrozone, pokazuje u ponedeljak objavljenja analiza stručnjaka Evropske centralne banke (ECB).

Autonomni, takozvani agentski AI sistemi značajno povećavaju obim, brzinu i sofisticiranost sajber napada, dok istovremeno snižavaju tehničke barijere za manje iskusne napadače, upozoravaju eksperti.

Za razliku od američkih modela zatvorenog koda, jeftiniji kineski modeli otvorenog koda omogućavaju korisnicima lako preuzimanje, obuku i uklanjanje ugrađenih bezbednosnih ograničenja, što ih čini dostupnim za pokretanje masovnih napada uz niske troškove.

Timovi koji su zaduženi za odbranu od sajber napada su u nepovoljnijem položaju od napadača jer su ograničeni visokim troškovima primene najnaprednijih modela, usporavanjem sistema usled njihove upotrebe, kao i strogim regulatornim i upravljačkim procedurama, dodaju stručnjaci.

Napredni AI alati se koriste i za brže otkrivanje i krpljenje bezbednosnih propusta, ali tempo kojim se nove ranjivosti pojavljuju stvara ogroman pritisak na IT stručnjake da ih blagovremeno otklone pre nego što ih napadači zloupotrebe.

Banke u evrozoni do sada nisu imale velike probleme sa sajber napadima, a postojeće tehničke zastoje češće izazivaju kvarovi kod spoljnih IT partnera nego sami hakeri, pokazuju podaci prikupljeni u okviru evropskog zakona DORA o digitalnoj otpornosti.

Uprkos tome, postoji opasnost da se eventualni problem zbog sajber napada prelije na ceo finansijski sistem, pošto se banke oslanjaju na mali broj istih tehnoloških firmi, poručuju eksperti.

Oni istovremeno traže blisku saradnju banaka, tehnoloških kompanija i regulatora kako bi se umanjili rizici, navodi ECB na svojoj veb stranici.