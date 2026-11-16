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U Srbiji je u septembru izdata 2.961 građevinska dozvola, što je na istom nivou u odnosu na septembar prethodne godine, objavio je danas Republički zavod za statistiku.



Od ukupnog broja dozvola izdatih u septembru, 83,9 odsto dozvola odnosi se na zgrade, a 16,1 odsto na ostale građevine.



Ako se posmatraju samo zgrade, 86,0 odsto dozvola izdato je za stambene, a 14,0 odsto za nestambene zgrade, dok se kod ostalih građevina najveći deo odnosi na cevovode, komunikacione i električne vodove (76,9 odsto).

Planirana gradnja 3.284 nova stana

Prema dozvolama izdatim u septembru ove godine u Srbiji, prijavljena je izgradnja 3.284 stana, s prosečnom površinom od 75,9 metara kvadratnih.



Od ukupnog broja stanova u novim stambenim zgradama, 12,9 odsto stanova biće građeno u zgradama s jednim stanom, s prosečnom površinom od 137,4 metara kvadratnih, a 85,8 odsto stanova biće građeno u zgradama s tri stana i više stanova i njihova prosečna površina biće znatno manja i iznosiće 65,5 metara kvadratnih.



Predviđena vrednost radova novogradnje u septembru ove godine iznosi 88,5 odsto od ukupno predviđene vrednosti radova.



Posmatrano prema oblastima, najveća građevinska aktivnost očekuje se u Beogradskoj oblasti, 55,9 odsto od predviđene vrednosti novogradnje, zatim slede Sremska oblast (5,2 odsto), Južnobačka oblast (4,6 odsto) i Mačvanska oblast (4,4 odsto), dok se učešća ostalih oblasti kreću do 3,5 odsto.