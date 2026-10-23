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Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture je 3. septembra 2026. godine izdalo prvu građevinsku dozvolu za podizanje stambeno-poslovnog kompleksa "Tri kule". Ovaj monumentalni projekat niče u okviru Beograda na vodi, tačnije u Bloku 27A, na atraktivnoj lokaciji između Gazele i Starog železničkog mosta. Zvaničan zahtev za početak radova podneo je investitor "Beograd na vodi d.o.o.".

Početak radova i vrednost prve faze

Sama izgradnja biće podeljena u sedam faza. Dozvola koja je sada izdata odnosi se na prvu fazu, koja podrazumeva obezbeđivanje iskopa temeljne jame i postavljanje šipova. Predračunska vrednost samo ovog dela posla iznosi nešto više od 640 miliona dinara (preciznije 640,375 miliona dinara) bez uračunatog PDV-a.

Foto: Printscreen/Urbanistički projekat/Aula

Struktura kompleksa u sedam etapa

Nakon što se izvedu osnovni temelji (faza 1), dinamika podizanja kompleksa teći će na sledeći način:

Faza 2: Izgradnja podzemne garaže i stambene lamele E.

Faza 3: Podizanje kule C.

Faza 4: Izgradnja lamele D i jednog dela nadzemne garaže.

Faza 5: Izgradnja kule B.

Faza 6: Zidanje kule A i "SPA aneksa" koji će se nalaziti između kula A i B.

Faza 7: Kompletiranje preostalog dela nadzemne garaže sa poslovnim prostorom i podizanje manjih objekata (F, G, H, I i J). Visina i spratnost zdanja

Kompleks će biti veoma upečatljiv jer je maksimalna odobrena visina venca objekata postavljena na 100 metara (računajući od kote trotoara). Prema izmenjenim lokacijskim uslovima iz juna 2025. godine, spratnost kula je neznatno snižena u odnosu na originalni nacrt. Umesto predviđenih 27 spratova, kule A i B biće projektovane na spratnost P+M+25 (prizemlje, međusprat i 25 spratova), dok će se kula C uzdizati do 25. sprata (P+25).

Ukupna bruto izgrađena površina čitavog kompleksa, bez nadzemne garaže, iznosi 155.711,58 kvadratnih metara.

Novi raspored i broj stanova

U odnosu na prve planove, došlo je i do preraspodele unutar stambenih jedinica. Kompleks će raspolagati sa ukupno 893 stana, raspoređena na sledeći način:

Kula A – 199 stanova

Kula B – 199 stanova

Kula C – 199 stanova (povećano sa prvobitno planirana 184 stana)

Lamela D – 147 stanova

Lamela E – 149 stanova

Infrastruktura i parking

Kada je reč o parkiranju, kapaciteti podzemne garaže su u skladu sa novim protivpožarnim propisima reorganizovani, pa je broj mesta povećan sa 906 na 968. Zajedno sa nadzemnom garažom koja će nuditi 278 mesta, stanari će na raspolaganju imati ukupno 1.246 parking mesta za automobile, uz dodatnih 24 mesta za motocikle i 59 priključaka namenjenih električnim vozilima.

Pristup celom kompleksu koji će se nalaziti na građevinskoj parceli GP27A biće obezbeđen sa Bulevara Vudroa Vilsona i preko saobraćajnice SAO12, odnosno terminala ispod mosta Gazela.

Imovinsko-pravni detalji

Kompleks se prostire na 12 katastarskih parcela. Većina njih je u vlasništvu Republike Srbije i "Beograd na vodi" ih ima u zakupu na 99 godina. Međutim, rešenjem Ministarstva obuhvaćen je i jedan specifičan uslov – jedna parcela (1508/374 KO Savski venac) nalazi se u javnoj svojini Grada Beograda i za nju moraju biti rešeni imovinsko-pravni odnosi. Investitor je podneo izjavu kojom se formalno obavezuje da će ovaj pravni korak biti u potpunosti zaključen pre dobijanja konačne upotrebne dozvole za zgrade.