Slušaj vest

Izvršni odbor Narodne banke Srbije (NBS) produžio je do 15. januara 2027. važenje mere kojom je omogućeno da javni poštanski operator i ovlašćeni menjači efektivni strani novac kupljen od banaka vraćaju u roku od 30 dana, saopštila je danas centralna banka Srbije.

Kako se podseća ova, mera doneta je 27. oktobra 2026. godine.

NBS naglašava i da je Izvršni odbor centralne banke u četvrtak 12. novembra doneo i meru da u slučajevima ukoliko javni poštanski operator i ovlašćeni menjači pri kupovini efektive od banke, NBS i banci podnesu izjavu da su u prethodnih 14 dana imali ukupnu prodaju efektive fizičkim licima za najmanje 10 odsto veću od ukupnog otkupa efektive od fizičkih lica, imaju za vraćanje efektive banci rok od 60 dana, za efektivu kupljenu od banke do 15. januara 2027. godine.

Navedene mere su, kako se naglašava u saopštenju usvojene radi očuvanja stabilnosti menjačkog tržišta i obezbeđivanja kontinuiranog snabdevanja građana efektivnim stranim novcem, od strane javnog poštanskog operatora i ovlašćenih menjača.

Dodaje se i da je radi povećanja likvidnosti efektive kod javnog poštanskog operatora i ovlašćenih menjača, doneta i mera privremenog smanjenja procenta neto otkupa koji su javni poštanski operator i ovlašćeni menjač dužni da najmanje jednom nedeljno, a najkasnije drugog radnog dana posle isteka nedelje do 12 časova prodaju banci.

Foto: Shutterstock

Mera važi do 15. januara naredne godine

Taj iznos je, kako se precizira, u visini najmanje 80 odsto ukupnog neto otkupa efektive ostvarenog u prethodnoj nedelji smanjen na iznos u visini najmanje 50 odsto ukupnog neto otkupa efektive ostvarenog u prethodnoj nedelji.

NBS ističe da će se navedena mera takođe primenjivati do 15. januara 2027. godine.

Centralna banka naglašava i da je devizno tržište u Srbiji stabilno, te da su poslovne banke i ovlašćeni menjači snabdeveni efektivom u dovoljnim količinama da mogu da zadovolje sve potrebe domaćeg tržišta.

- Interesi građana i očuvanje stabilnosti tržišta ostaju u fokusu aktivnosti NBS i u tom smislu centralna banka Srbije kontinuirano prati kretanja na deviznom i menjačkom tržištu i odgovornim pristupom neće dozvoliti pojavu bilo kakvih netržišnih i veštačkih poremećaja u oblasti menjačkog poslovanja, piše u saopštenju NBS-a.