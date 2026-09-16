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Građevinska dozvola ne ostaje na snazi neograničeno samo zato što je jednom izdata. Odgovor na pitanje koliko važi građevinska dozvola zavisi od dve odvojene obaveze: investitor mora da prijavi radove u roku od tri godine, a za većinu objekata upotrebna dozvola mora da bude izdata u roku od pet godina.

Najčešća greška je da se rokovi mere prema onome što se vidi na gradilištu. Bager na parceli, iskopani temelji ili završena konstrukcija sami po sebi ne dokazuju da dozvola i dalje važi. Zakon rokove vezuje za zvaničnu prijavu radova i izdavanje upotrebne dozvole.

Koliko važi građevinska dozvola od pravnosnažnosti rešenja

Prema Zakonu o planiranju i izgradnji, građevinska dozvola prestaje da važi ako prijava radova nije izvršena u roku od tri godine od pravnosnažnosti rešenja kojim je izdata. Prvi podatak potreban da bi se utvrdilo koliko važi građevinska dozvola zato nije dan kada je investitor dobio dokument niti datum napisan na tabli gradilišta. Rok počinje od dana kada je rešenje postalo pravnosnažno.

Ako je rešenje o građevinskoj dozvoli naknadno menjano, zakon rok računa od pravnosnažnosti rešenja o izmeni. To je posebno važno kod projekata na kojima su menjani investitor, tehnička dokumentacija ili drugi podaci sadržani u dozvoli.

Na primer, ako je građevinska dozvola postala pravnosnažna 1. juna 2026. godine, prijava radova mora biti izvršena najkasnije do 1. juna 2029. Za većinu objekata upotrebna dozvola mora biti izdata do 1. juna 2031. godine.

Prvi rok se ne završava dolaskom radnika na plac

Investitor pre početka gradnje podnosi prijavu radova organu koji je izdao građevinsku dozvolu. U prijavi navodi planirani datum početka izvođenja, dok nadležni organ, po prijemu uredne prijave, izdaje odgovarajuću potvrdu i obaveštava građevinsku inspekciju.

Zakon, dakle, ne traži samo da radovi fizički počnu, već da budu uredno prijavljeni. Vlasnik koji je očistio parcelu, dovezao materijal ili započeo pripremne aktivnosti ne treba da pretpostavi da je time sačuvao dozvolu.

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Ako prijava nije izvršena u trogodišnjem roku, organ nadležan za izdavanje građevinske dozvole donosi rešenje kojim utvrđuje njen prestanak važenja. Kod projekata za koje je prijava dozvoljena za deo objekta, građevinska dozvola može ostati na snazi do prijave radova za sve njegove delove, pod uslovima propisanim zakonom.

Pet godina se meri do upotrebne dozvole

Drugi odgovor na pitanje koliko važi građevinska dozvola odnosi se na završetak postupka. Za većinu objekata ona prestaje da važi ako upotrebna dozvola nije izdata u roku od pet godina od pravnosnažnosti građevinske dozvole, odnosno njenog izmenjenog rešenja.

Nije dovoljno da je objekat završen niti da je zahtev za upotrebnu dozvolu samo podnet. Zakonska formulacija rok vezuje za izdatu upotrebnu dozvolu. Zato investitor ne bi trebalo da čeka poslednje mesece petogodišnjeg perioda da pokrene tehnički pregled i prikupi dokumentaciju.

Činjenica da raste broj izdatih građevinskih dozvola u Srbiji pokazuje planiranu gradnju, ali ne i koliko će odobrenih projekata biti završeno u propisanim rokovima.

Porodična kuća za sopstvene potrebe jeste izuzetak

Petogodišnji rok za pribavljanje upotrebne dozvole ne odnosi se na sve objekte. Među izuzecima su porodične stambene zgrade koje investitor gradi radi rešavanja svojih stambenih potreba.

To ne znači da građevinska dozvola za porodičnu kuću važi bez ikakvog roka. Izuzetak se odnosi na petogodišnji rok za upotrebnu dozvolu, ali obaveza prijave radova u roku od tri godine ostaje.

Produženje za dve godine nije automatsko

Ako upotrebna dozvola ne može da bude pribavljena u roku, investitor može da traži da građevinska dozvola ostane na snazi još dve godine. Zahtev mora biti pokrenut pre isteka prvobitnog petogodišnjeg roka, a nadležni građevinski inspektor zapisnikom mora potvrditi da je objekat završen u konstruktivnom smislu.

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Ovo produženje ne može da popravi propušten rok od tri godine za prijavu radova. Ono služi objektu čija je izgradnja dovoljno odmakla, ali postupak još nije završen izdavanjem upotrebne dozvole.

Kupac mora da proveri više od jednog rešenja

Kupac stana ili kuće u izgradnji ne treba da se zadovolji kopijom građevinske dozvole. Potrebno je proveriti datum njene pravnosnažnosti, potvrdu o prijavi radova, eventualna rešenja o izmeni i status postupka za izdavanje upotrebne dozvole.

Podaci i dokumenta iz objedinjene procedure mogu se pretraživati preko evidencije građevinskih dozvola Agencije za privredne registre.

Odgovor na pitanje koliko važi građevinska dozvola zato se ne nalazi samo na prvoj strani rešenja. Odlučujući su datum pravnosnažnosti, blagovremena prijava radova i, kada zakon to zahteva, izdata upotrebna dozvola.