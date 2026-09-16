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Kada planirate putovanje sopstvenim automobilom izvan Srbije, verovatno razmišljate o stvarima i obaveznoj opremi koju treba da ponesete, ruti kojom ćete voziti, mestima koja planirate da obiđete i eventualnim odmorištima na putu do krajnje destinacije.

Poslednje na šta bi bilo koji vozač pomislio verovatno je mogućnost da doživi saobraćajnu nezgodu u inostranstvu. Nažlost, takve stvari se dešavaju iako ih niko ne želi i ne planira, piše sajt Polovni automobili.

Iz Udruženja osiguravača Srbije podsećaju šta sve treba da preduzmete, koga možete da pozovete, kako da se ponašate, koja dokumenta da prikupite, gde da snimite oštećenje na automobilu i ostalo što je potrebno da znate kako biste prošli sa što manje stresa i neprijatnosti i kako biste kasnije mogli da naplatite štetu koja vam je pričinjena.

Ako ste vi krivi za nezgodu

"Prvo i osnovno što treba uraditi, a što nema veze sa krivicom za nezgodu, jeste da treba obezbediti lice mesta i skloniti putnike iz vozila na bezbedno mesto. Ukoliko je naš vozač izazvao saobraćajnu nezgodu u inostranstvu, poruka je da treba da se ponaša isto kao i da se to dogodilo u Srbiji. Dakle, sa oštećenim treba popuniti Evropski izveštaj i uneti tačne podatke iz saobraćajne dozvole, ličnih dokumenata i polise osiguranja", kažu u Udruženju osiguravača Srbije.

"Ako u nezgodi ima povređenih, potrebno je sačekati policiju i omogućiti joj da izvrši uviđaj nezgode i uvid u podatke iz dokumenata vozača, saobraćajne dozvole i polise osiguranja/zelene karte. Savet je da se po povratku u Srbiju, vlasnik vozila kojim je izazvana nezgoda u inostranstvu, javi svom osiguravajućem društvu koje tu štetu treba i da nadoknadi, kako bi prijavio nezgodu i pričinjenu štetu. I tu treba dostaviti tačne i precizne podatke o saobraćajnoj nezgodi i pričinjenoj šteti, na primer da li je u pitanju samo materijalna šteta ili je bilo i povređenih."

"Napominjemo da je prilikom izlaska iz države u kojoj se nezgoda dogodila potrebno dokazati uzrok štete na vozilu, a za to je potreban ili Evropski izveštaj ili potvrda policije. Ne treba zaborovati ni to da se prava iz polise AO gube, odnosno da vi kao vlasnik vozila plaćate kompletnu štetu, ako ste nezgodu izazvali pod dejstvom alkohola, droga ili ako ste upravljali vozilom pod zabranom policije, bez vozačke dozvole ili ste pobegli sa lica mesta", objašnjavaju u Udruženju osiguravača Srbije.

Naravno, ukoliko imate polisu kasko osiguranja, troškovi će vam biti nadoknađeni, ali vam je i za to neophodan policijski zapisnik, prvenstveno zbog alkotestiranja.

Ako vas uhapse

Ukoliko ste prilikom izazivanja saobraćajne nezgode napravili neki teži saobraćajni prekršaj, može da vam se desi i da budete uhapšeni. U tom slučaju, obavezno pozovite našu ambasadu ili konzulat, tražite dalje instrukcije i proverite gde se vaše vozilo nalazi. Isto postupite i ako doživite neprijatnosti od drugog učesnika nezgode ili, eventualno, službenog lica.

Srpska diplomatska predstavništva su dužna da štite interese naših građana i da im pruže pravnu pomoć i zaštitu. Takođe, ako ste ozbiljnije povređeni, a svesni ste i možete da govorite, obavezno pozovite našeg predstavnika u toj zemlji.

Ako je kriv drugi vozač

U Udruženju osiguravača pojašnjavaju da ako je neko drugi kriv za nezgodu, treba fotografisati lice mesta, položaje oba automobila, raskrsnicu ili deo puta, kao i saobraćajni znak koji reguliše saobraćaj. Dakle, napraviti što više fotografija koje mogu dokazati krivicu. Poziv policiji je obavezan ukoliko u nezgodi ima povređenih.

Ako je u pitanju manja materijalne šteta, dovoljan je Evropski izveštaj, ali treba obratiti pažnju na podatke koje druga strana unosi i proveriti njihovu tačnost. Zapisnik o šteti na vozilu treba uraditi u državi u kojoj je došlo do sudara, u ovlašćenoj agenciji ili osiguravajućem društvu.

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Zapisnik može biti izrađen i u Srbiji, ali tada postoji mogućnost osporavanja štete, u određenoj meri, od strane društva koje je krajnji platilac. Da bi se to izbeglo, zapisnik urađen u Srbiji treba potkrepiti fakturama za popravku, ako je to moguće.

Zahtev za naknadu štete podnosi se osiguravaču vozila koje je izazvalo sudar, direktno u posećenoj državi ili iz Srbije. Potrebno je predati što više dokumentacije koja prati nezgodu: Policijski ili Evropski izveštaj o nezgodi, Zapisnik o šteti na vozilu, račune o popravci ili šlepanju, medicinsku dokumentaciju, kopije dokumenata štetnika.

Savet je i da, ukoliko na lice mesta izađe i predstavnik osiguravajućeg društva čiju je polisu AO posedovalo vozilo kojim je šteta pričinjena, da se obavezno zatraži kopija tog dokumenta, kako bi se izbegle moguće nesuglasice oko visine štete.

Ko plaća štetu

Štetu nadoknađuje društvo čiju polisu autoodgovornosti poseduje vozilo koje je izazvalo štetu i to je najjednostavija situacija. Ako je to vozilo bilo neosigurano, a iz države je u kojoj se nezgoda dogodila, treba se obratiti njihovom garantnom fondu posećene države koji će štetu isplatiti.

Takođe, nacionalnom birou Zelene karte posećene države javljate se i ako je za štetu odgovorno vozilo iz treće države, a nije imalo polisu osiguranja. Na primer Bugarin svojim vozilom ošteti vaše u Grčkoj. Proceduru isplate naknade štete tada preuzima Biro Zelene karte posećene države. Za kontakt sa ino garantnim fondom ili Biroom zelene karte, možete se obratiti našem Birou zelene karte, pri Udruženju osiguravača Srbije, koji će pružiti svu potrebnu pomoć, u granicama ingerencija.

Podsećamo, Biro zelene karte pri UOS ima potpisane Sporazume o zaštiti posetilaca sa državama koje su najčešća destinacija naših građana - Grčkom, Turskom, Crnom Gorom, BiH, Severnom Makedonijom, Hrvatskom, Slovenijom, Švajcarskom, Luksemburgom, Bugarskom, Rumunijom, Mađarskom, Austrijom i Nemačkom. Cilj Sporazuma je da se u što kraćem roku obezbedi kontakt za podnošenje zahteva i ubrza procedura pribave potrebne dokumentacije.

Naš Biro zelene karte tj UOS ne može podneti zahtev u ime naših građana, to mogu da urade lično ili uz pomoć advokata.

Šta ako neće da plate, ili nude manje?

Nije baš uobičajeno, ali je moguće da osiguravajuće društvo koje treba da isplati štetu oštećenom vozaču iz neke druge zemlje, ponudi ili isplati manje nego što je koštala popravka.

U Udruženju kažu da u takvom slučaju treba tom društvu uputiti žalbu/prigovor i eventualno dostaviti dodatnu dokumentaciju ako je to neophodno. U suprotnom, ukoliko ni to ne pomogne, treba se obratiti njihovom regulatornom telu ili svoja prava ostvariti preko suda.

U tu svrhu možete angažovati advokata, ili specijalizovane agencije koje pružaju takve usluge, naravno za određeni procenat od isplaćene štete. Ako niste sigurni kome tačno treba da se žalite, obratite se našem Birou zelene karte i dobićete sve potrebne informacije i savete.

Gde i kad se popravlja auto?

Pitanje koje bi verovatno postavio svako ko tuđom krivicom doživi saobraćajnu nezgodu u inostranstvu, glasi gde i kada bi trebalo popraviti automobil?

Evo odgovora Udruženja osiguravača:

Vozilo se popravlja kada bude urađen Zapisnik o šteti na vozilu. Ako vozilo nije u voznom stanju, automobil se možete popraviti i u državi u kojoj se nezgoda dogodila ili odšlepati do Srbije. Preporučujemo da se to pitanje reši u kontaktu sa onim ko štetu treba da nadoknadi.

Mi bismo dodali i ovo. Ako vozilo nije u voznom stanju, treba pozvati i šlep-službu, prevesti ga do servisa i, pre popravke, obavezno zatražiti da se pozove predstavnik neke osiguravajuće kuće radi sačinjavanja zapisnika o oštećenju i drugih instrukcija. Informaciju kako da to učinite možete dobiti od osiguravača odgovornog vozača ili od Biroa zelene karte zemlje u kojoj se nalazite.

Ukoliko niste krivi za udes, troškovi opravke će vam biti pokriveni, ali je potrebno da se ponašate ekonomski racionalno. Dakle da troškove svedete na razumnu meru i da, u granicama mogućnosti, postupate onako kako biste činili da sami plaćate popravku.

Odšteta i za povrede

O načinu isplate štete treba da se dogovorite direktno sa osiguravačem odgovornog vozača. Ako ste nastradali u udesu koji je izazvao drugi vozač, njegovo osiguranje je dužno da vam nadoknadi i troškove lečenja.

Preko polise obaveznog osiguranja krivca, možete da potražujete nadoknadu za pretrpljeni strah i slično, ili za trajne posledice tj. invalidnost. Visina nakanade zavisi od stepena povreda i propisa zemlje u kojoj se sudar dogodio.

Ukoliko je vinovnik sudara pobegao ili je upravljao vozilom koje nije osigurano, sve troškove, uključujući i odštetu za pretrpljene povrede, nadoknadiće tamošnji Biro zelene karte na osnovu policijskog zapisnika o udesu, otpusne liste sa izveštajem o stepenu povreda i ukazanoj medicinskoj pomoći.