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Godinama smo slušali da su strane investicije motor srpske privrede, a danas svedočimo zatvaranju pogona i otpuštanjima radnika. Da li je model subvencionisanog dovođenja investitora i jeftine radne snage definitivno iscrpljen ili je u pitanju šira globalna kriza? Zašto strani kapital odlazi iz Srbije, ko će popuniti tu prazninu i kakve posledice to ostavlja po našu ekonomiju?

Gosti koji su analizirali ovu temu za emisiju "Puls Srbije vikend", koju vodi Kruna Una Mitrović, bili su Bojan Dimitrijević - ekonomista i Branko Dragaš - biznismen.

Odlazak pojedinih stranih kompanija iz Srbije ponovo je otvorio pitanje održivosti dosadašnjeg modela privlačenja stranih direktnih investicija. Dok se postavlja dilema da li je reč o prirodnom procesu tržišne selekcije ili o znaku da postojeći model više ne daje očekivane rezultate, mišljenje o tome izneo je Dimitrijević.

- Pa, ja bih rekao da je pre reč o ovom drugom. Naravno, postoje mogućnosti da Srbija krene nekim drugim modelom privrednog rasta ili da kombinuje strane direktne investicije sa drugim modelom privrednog rasta. Kako bi taj model trebalo da izgleda, po mom mišljenju, možemo da razmotrimo malo kasnije. Ali, pazite, Jože Mencinger je još davno napisao jedan tekst u kojem je analizirao strane direktne investicije. Rekao je da se gotovo sve strane direktne investicije relativno kratko zadržavaju u jednoj zemlji. To je bila velika kritika, jer je do tada postojalo uverenje da su strane direktne investicije neki čarobni štapić i da ih samo treba privući po svaku cenu. On je pokazao da u mnogim slučajevima nema transfera tehnologije, već da strane direktne investicije, odnosno kompanije koje dolaze u neku zemlju, koriste povoljne uslove, a kada se ti uslovi iscrpe, sele se dalje - rekao je.

prof. dr Bojan Dimitrijević, ekonomista Foto: Kurir Televizija

Strane investicije donose nova radna mesta, ali i otvaraju pitanje održivosti

Ukazao je na to da su strane direktne investicije doprinele zapošljavanju, posebno na jugu Srbije, ali i da kompanije često odlaze u potrazi za povoljnijim uslovima poslovanja, dok su investicije istovremeno služile za pokrivanje deficita tekućeg računa.

- To se u ekonomiji naziva "trka do dna". Dakle, kada strani investitori pronađu novu zemlju ili destinaciju u kojoj su nadnice još niže i uslovi poslovanja još povoljniji, napuštaju prethodnu zemlju. Mislim da je to priroda stranih direktnih investicija u najvećem broju slučajeva. Srbija je, da navedem jedan podatak, od 2015. do 2025. godine imala oko 37 milijardi evra stranih direktnih investicija. To uopšte nisu male pare. Negde sam video da je na taj način zaposleno između 270.000 i 300.000 novih radnika. Dakle, govorimo prvo o stranim direktnim investicijama, a zatim o subvencijama. Na taj način, naročito u krajevima kao što je jug Srbije, gde je stopa nezaposlenosti inače viša, a postoje radno intenzivne grane i tradicija u tim delatnostima, dolazilo je do određenog zapošljavanja. Strane direktne investicije imale su još jednu važnu ulogu. Pošto je Srbija konstantno imala deficit tekućeg računa od oko pet do šest odsto, strane direktne investicije predstavljale su važan mehanizam za pokrivanje tog deficita - objasnio je Dimitrijević.

Kako je voditeljka istakla, dok ekonomisti ukazuju na ograničenja modela zasnovanog na privlačenju stranih direktnih investicija, iz privrednog ugla postavlja se pitanje zbog čega pojedine kompanije napuštaju Srbiju nakon što iskoriste državne podsticaje. O tome je govorio Dragaš.

- Pored Jože Mencingera, još pedesetih godina prošlog veka ekonomisti iz Latinske Amerike ukazivali su na to da je reč o potpuno pogrešnom modelu, koji smo mi prihvatili od 2012. godine. Dobro je što je Bojan počeo sa ovom matematikom, ali hajde sada malo da ukrstimo brojke. Od jula 2012. do novembra 2026. godine u Srbiju je, prema zvaničnim podacima, došlo 44,2 milijarde evra stranih direktnih investicija. Ako znamo da su naše kompanije u tom periodu iznele četiri milijarde evra, onda je neto iznos, odnosno ono što je ostalo u Srbiji, 40,2 milijarde evra. Sada, za isti period od 14 godina i četiri meseca, po osnovu stranih direktnih investicija ostvarena je dobit od 27 milijardi evra. Od toga je 16 milijardi evra efektivno otišlo iz zemlje, dok je 11 milijardi evra ostalo u Srbiji i reinvestirano je, dakle, ponovo uloženo novcem koji je ovde zarađen - naveo je.

Branko Dragaš, bankar i ekonomski analitičar iz pokreta "MOBA" Foto: Kurir Televizija

- Prema tome, neto priliv nije 40,2 milijarde evra, već taj iznos umanjujemo za 11 milijardi i dolazimo do 29,2 milijarde evra. Ako znamo da je odliv, naročito od 2025. godine, počeo da raste, odnosno da je iz zemlje otišlo 2,33 milijarde evra, dok je došlo oko 2,3 milijarde, jasno je da od 2025. počinje bekstvo iz Srbije, jer je iscrpljen model davanja novca investitorima. U 2026. godini to će, prema mojoj proceni, ponovo biti oko dve milijarde evra. Kada sve saberemo, dolazimo do toga da je 29,2 milijarde evra došlo, a 27,2 milijarde otišlo iz zemlje. To znači da je rezultat pozitivan za svega oko dve milijarde evra. Međutim, na to treba dodati i subvencije koje je država davala. Od jula 2012. godine do danas država je za te namene izdvojila 1,5 milijardi evra. Kada od dve milijarde oduzmemo milijardu i po, dolazimo do svega 500 miliona evra - kaže Dragaš.

Dragaš je izneo tvrdnju da vrednost zemljišta i drugih pogodnosti koje država daje investitorima može dostići milijarde evra, navodeći primer "Beograda na vodi", za koji je procenio da je dobio zemljište vredno oko 3,5 milijarde evra.

- Ali, na sve to treba dodati i vrednost zemljišta koje je dato investitorima. Recimo, kompanija "Beograd na vodi" dobila je 344,22 hektara zemljišta. Dolazim sa finansijskih tržišta, a stručni tim Pokreta MOBA, sa kojim sarađujem, izračunao je da je vrednost tog zemljišta oko 3,5 milijarde evra. Kada se tome dodaju ostale subvencije, dolazimo do ukupno četiri milijarde evra. U narednom javljanju objasnićemo i kako se prikazuje da strani investitor ulaže navodno 300 miliona evra, a zapravo ulaže 150 miliona, dok preostalih 150 miliona obezbeđuje kroz kredit, a mi dajemo imovinu i pogodnosti u vrednosti od četiri milijarde evra. Na taj način se formira zajednička firma - za Kurir televiziju, objasnio je Dragaš.

03:57 Zašto strane kompanije odlaze iz Srbije? Gosti emisije "Puls Srbije vikend" otkrili šta se dešava kada investitori pronađu još jeftiniju radnu snagu Izvor: Kurir televizija

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