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Rad na kruzerima mnogima možda zvuči kao prilika za zaradu, putovanja i upoznavanje novih ljudi, ali iskustva zaposlenih često su znatno drugačija od onoga što zamišljaju oni koji tek razmišljaju o takvom poslu. Upravo o tome povela se rasprava na Redditu, nakon što je jedan korisnik postavio pitanje o zaposlenju u ugostiteljstvu na brodu.

- Ima li neko ko radi u ugostiteljstvu na kruzerima? Ili na bilo kojoj vrsti broda, ali na period od 12 meseci? Ako može, neka mi se javi privatno.

Njegovo pitanje izazvalo je nekoliko komentara u kojima su drugi korisnici podelili svoja iskustva i mišljenja o radu na brodovima, uslovima rada i trajanju ugovora. Nisu svi bili oduševljeni takvom idejom, a pojedini su upozorili na izuzetno naporan tempo rada.

Komentari nisu baš ohrabrujući

- Najveća robija koja postoji. Kao slobodan dan ti se računa i kada radiš samo jednu smenu... Čak su i ljudi sa Balkana prestali da dolaze, pa su sada prešli na radnike iz Afrike i Azije, napisao je jedan korisnik.

Zarada na kruzeru Foto: NAN728/Shutterstock, Shutterstock

Drugi je upozorio na veliki broj radnih sati u odnosu na zaradu.

"Šta će ti to? Radiš 350 sati mesečno za 3.000 dolara ili evra?"

U raspravi se pojavila i informacija o trajanju ugovora, a jedan korisnik naveo je da se ugovori na godinu dana uglavnom ne nude.

- Ne postoje ugovori na 12 meseci, uglavnom traju šest ili osam meseci za hotelsko osoblje.