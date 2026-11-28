Balkanac otkrio istinu o radu na kruzeru: Plata je 3.000 evra, ali uslovi su pakleni – radi se 350 sati mesečno
- Zaposleni su opisali rad na kruzerima kao veoma naporan, uz poruku da je to 'najveća robija koja postoji'
- Pominje se zarada od oko 3.000 dolara ili evra za čak 350 radnih sati mesečno, uz napomenu da su smene i slobodni dani strogo ograničeni
Rad na kruzerima mnogima možda zvuči kao prilika za zaradu, putovanja i upoznavanje novih ljudi, ali iskustva zaposlenih često su znatno drugačija od onoga što zamišljaju oni koji tek razmišljaju o takvom poslu. Upravo o tome povela se rasprava na Redditu, nakon što je jedan korisnik postavio pitanje o zaposlenju u ugostiteljstvu na brodu.
- Ima li neko ko radi u ugostiteljstvu na kruzerima? Ili na bilo kojoj vrsti broda, ali na period od 12 meseci? Ako može, neka mi se javi privatno.
Njegovo pitanje izazvalo je nekoliko komentara u kojima su drugi korisnici podelili svoja iskustva i mišljenja o radu na brodovima, uslovima rada i trajanju ugovora. Nisu svi bili oduševljeni takvom idejom, a pojedini su upozorili na izuzetno naporan tempo rada.
Komentari nisu baš ohrabrujući
- Najveća robija koja postoji. Kao slobodan dan ti se računa i kada radiš samo jednu smenu... Čak su i ljudi sa Balkana prestali da dolaze, pa su sada prešli na radnike iz Afrike i Azije, napisao je jedan korisnik.
Drugi je upozorio na veliki broj radnih sati u odnosu na zaradu.
"Šta će ti to? Radiš 350 sati mesečno za 3.000 dolara ili evra?"
U raspravi se pojavila i informacija o trajanju ugovora, a jedan korisnik naveo je da se ugovori na godinu dana uglavnom ne nude.
- Ne postoje ugovori na 12 meseci, uglavnom traju šest ili osam meseci za hotelsko osoblje.
Kurir Biznis/Dnevno.hr