Slušaj vest

Dominantna cena teladi simentalske (SM) rase, telesne mase do 160 kilograma, dostigla je 900 dinara po kilogramu na pijaci žive stoke u Užicu, što ukazuje na rast u odnosu na prethodni period. Za razliku od teladi, prodajna cena krava za klanje SM rase bila je niža, a tokom protekle sedmice dominirao je iznos od 290 dinara po kilogramu.

Otkupne cene goveda

Blagi pad prodajne cene teladi SM rase, telesne mase do 160 kilograma, zabeležen je protekle sedmice na pijaci žive stoke u Vranju. Prodaja ove kategorije goveda najčešće se odvijala po ceni od 830 dinara po kilogramu.

Bez značajnijih promena ostale su otkupne cene tovnih bikova, telesne mase preko 500 kilograma, u klanicama na području Beograda. Ponuda i tražnja grla ove kategorije goveda bile su stabilne, a protekle sedmice dominirala je cena od 440 dinara po kilogramu.

Protekle sedmice klaničari sa područja Braničevskog regiona otkupljivali su telad SM rase, telesne mase do 160 kilograma, po dominantnoj ceni od 800 dinara po kilogramu, dok su krave za klanje SM rase plaćali 240 dinara po kilogramu. Iste dominantne cene za ove dve kategorije goveda zabeležene su i na stočnoj pijaci u Požarevcu.

U klanicama na području Srednjobanatskog regiona evidentiran je otkup tovne junadi, telesne mase preko 480 kilograma. Dominantna cena iznosila je 430 dinara po kilogramu, a broj otkupljenih grla bio je prosečan.

Klaničari sa područja Raškog regiona protekle sedmice otkupljivali su telad SM rase, telesne mase do 160 kilograma, po dominantnoj ceni od 900 dinara po kilogramu, a tovne bikove SM rase, telesne mase preko 500 kilograma, po 460 dinara po kilogramu. Kada je reč o kravama za klanje SM rase, u ovom regionu dominirala je cena od 330 dinara po kilogramu.

Dominantna otkupna cena tovnih bikova SM rase, telesne mase preko 500 kilograma, iznosila je 450 dinara po kilogramu u klanicama na području Podrinjskog regiona. Za otkupljene krave za klanje SM rase klaničari su plaćali 240 dinara po kilogramu, isto kao i prethodne sedmice.

Pojeftinili prasići i tovne svinje

Na pijaci žive stoke u Vranju zabeležen je pad prodajne cene prasadi, telesne mase od 16 do 25 kilograma, na dominantnih 430 dinara po kilogramu. U ponudi je bilo između 30 i 50 grla, a promet je bio prosečan.

Foto: Shutterstock

Prema prikupljenim podacima za proteklu sedmicu, u klanicama na području Mačvanskog regiona zabeležen je pad otkupne cene tovljenika, telesne mase od 80 do 120 kilograma. Otkup ove kategorije svinja najčešće se odvijao po ceni od 180 dinara po kilogramu. Kada je reč o otkupnoj ceni prasadi, telesne mase od 16 do 25 kilograma, dominirao je iznos od 400 dinara po kilogramu, kao i prethodne sedmice.

Klaničari sa područja Podrinjskog regiona otkupljivali su tovne svinje, telesne mase od 80 do 120 kilograma, po višim cenama, pri čemu je dominirala cena od 220 dinara po kilogramu. Ponuda i broj otkupljenih grla bili su veoma slični kao prethodne sedmice.

Reporteri STIPS-a iz Kikinde zabeležili su pad otkupne cene tovnih svinja, telesne mase od 80 do 120 kilograma, u klanicama na području Srednjobanatskog regiona. Dominirala je cena od 220 dinara po kilogramu. Pored toga, u istom periodu zabeležena je slaba ponuda prasadi, telesne mase od 16 do 25 kilograma, koju su klaničari otkupljivali po dominantnoj ceni od 400 dinara po kilogramu.

U klanicama na području Jablaničkog regiona tokom protekle sedmice otkupljivana su prasad, telesne mase od 16 do 25 kilograma, po dominantnoj ceni od 400 dinara po kilogramu, dok su tovne svinje, telesne mase preko 120 kilograma, otkupljivane po ceni od 260 dinara po kilogramu.

Cena jagnjadi

Rast prodajne cene jagnjadi zabeležen je tokom protekle sedmice na pijaci žive stoke u Užicu. Prodaja ove kategorije ovaca najčešće se odvijala po ceni od 480 dinara po kilogramu.

Reporteri STIPS-a iz Šapca zabeležili su pad otkupne cene jagnjadi u klanicama na području Mačvanskog regiona. Dominirala je cena od 500 dinara po kilogramu, a jagnjad su bila jedina kategorija ovaca i koza koja je otkupljivana tokom protekle sedmice.

Foto: Youtube Printscreen/Televizija 5 Užice

Na stočnoj pijaci u Vranju zabeleženi su rast cene ovaca i pad cene koza u odnosu na prethodni period. Ovce su se najčešće prodavale po ceni od 240 dinara po kilogramu, a koze po 230 dinara po kilogramu.

U klanicama na području Podrinjskog regiona zabeležen je rast otkupne cene jagnjadi u odnosu na prethodnu sedmicu, uprkos dobroj ponudi grla ove kategorije ovaca. Dominirala je cena od 480 dinara po kilogramu, a u ponudi su bile i ovce, koje su klaničari otkupljivali po dominantnoj ceni od 220 dinara po kilogramu.

Protekle sedmice na pijaci u Kraljevu mogli su da se kupe jagnjad, jarad, ovce i ovnovi za priplod. Cene jagnjadi i jaradi bile su više nego u prethodnom periodu, pa je kod obe kategorije dominirala cena od 500 dinara po kilogramu. Prodajne cene ovaca i ovnova nisu se menjale. Kod ovaca je dominirala cena od 200 dinara po kilogramu, dok su se ovnovi za priplod najčešće prodavali po ceni od nešto manje od 34.000 dinara po grlu.

Klanice sa područja Šumadijskog regiona otkupljivale su jagnjad po dominantnoj ceni od 370 dinara po kilogramu, a ovce po 200 dinara po kilogramu.

Na stočnoj pijaci u Leskovcu protekle sedmice zabeležena je prodaja jagnjadi po dominantnoj ceni od 500 dinara po kilogramu, jaradi po 400 dinara po kilogramu i ovaca po 250 dinara po kilogramu.