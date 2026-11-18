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Isplata novčane pomoći za novembar počela je za penzionere sa prebivalištem u Zagrebu, a visina naknade zavisi od ukupnih mesečnih primanja. Najveći iznos od 83 evra pripada onima sa najnižim prihodima, dok pravo na pomoć imaju i penzioneri čija primanja ne prelaze 350 evra.

Novac je već uplaćen korisnicima koji imaju tekuće račune, dok će ostalima biti dostupan putem Hrvatske pošte. Isplata putem pošte počinje 17. novembra, a oni koji novac ne dobiju na kućnu adresu moći će da ga podignu u poštanskim filijalama u roku od deset dana od početka isplate, prenosi Mirovina.hr.

Pravo na mesečnu novčanu naknadu imaju penzioneri koji imaju prebivalište na području Zagreba najmanje pet godina, pod uslovom da njihova ukupna mesečna primanja ne prelaze 350 evra. Korisnici su, u zavisnosti od visine prihoda, raspoređeni u četiri kategorije.

Najveću pomoć dobijaju penzioneri čija primanja ne prelaze 190 evra

Najveću pomoć, u iznosu od 83 evra mesečno, dobijaju penzioneri čija primanja ne prelaze 190 evra. Oni sa prihodima od 190 do 250 evra imaju pravo na 67,50 evra, dok se korisnicima sa primanjima između 250 i 300 evra isplaćuje 52 evra.

U poslednjoj kategoriji nalaze se penzioneri čija su mesečna primanja između 300 i 350 evra, a njima pripada naknada od 36,50 evra. Nakon isteka desetodnevnog roka za podizanje novca u poštanskim filijalama, ne postoji mogućnost naknadne isplate za propušteni period.

Isplata naknade

Uz redovnu novčanu pomoć za novembar počela je i isplata naknade namenjene plaćanju premije dopunskog zdravstvenog osiguranja penzionerima koji su korisnici mesečne novčane pomoći. Isplata je pokrenuta i za korisnike dodatka za pomoć i negu drugog lica, kao i lične invalidnine, ali i za osobe kojima je priznato pravo na status roditelja-negovatelja ili negovatelja.

Džeparac i za korisnike domova za stare.

Novčana sredstva dobijaju i korisnici domova za stare kojima pripada džeparac, kao i osobe sa invaliditetom koje koriste uslugu organizovanog stanovanja.

Među korisnicima kojima se isplaćuje novčana pomoć nalaze se i osobe koje ostvaruju pravo na nacionalnu naknadu za starije osobe, korisnici dečjeg dodatka, kao i korisnici inkluzivnog dodatka.

U međuvremenu, zagrebački SDP predložio je povećanje novčanih naknada za penzionere, ali i proširenje kruga korisnika. Prema tom predlogu, pravo na pomoć ostvarilo bi još oko 30.000 starijih osoba.