Slušaj vest

Prosečna inflacija u Srbiji će ove godine iznositi 3,2 odsto, a u 2027. godini 4,9 odsto, pri čemu bi vrhunac trebalo da dostigne u trećem tromesečju, pre svega zbog efekta niske baze kod cena voća i povrća iz ove godine, navedeno je u danas objavljenom novembarskom Izveštaju o inflaciji Narodne banke Srbije.

NBS je, prema prethodnoj projekciji, takođe očekivala da će inflacija biti 3,2 odsto u 2026. godini, a u 2027. godini 4,3 odsto.

Inflacija će se tokom 2027. godine, saopštila je NBS, uglavnom kretati iznad gornje granice dozvoljenog odstupanja od cilja, a povratak u granice cilja trebalo bi da usledi krajem te godine.

- Očekujemo da će u suprotnom smeru delovati usporavanje bazne inflacije, usled slabljenja troškovnih pritisaka iz međunarodnog okruženja i usporavanja rasta realnih zarada, navela je NBS.

Foto: Shutterstock

Takođe kažu da su navedeni faktori u najvećoj meri i opredelili odluku Narodne banke Srbije da na novembarskoj sednici poveća referentnu kamatnu stopu za 25 baznih poena, na 6,0 odsto.

- Projekcija rasta bruto domaćeg proizvoda za ovu godinu povećana je sa 3,2 odsto na 3,5 odsto, usled boljeg ostvarenja u prva tri tromesečja u odnosu na očekivanja. Istovremeno, zbog više ovogodišnje baze, produženog trajanja energetskog šoka i još uvek prisutnih geopolitičkih tenzija, projekcija rasta bruto domaćeg proizvoda za 2027. godinu korigovana je naniže, sa 4,5 na 4 odsto, navodi se u izveštaju.