NBS objavila nove prognoze inflacije: U 2027. godini rast cena dostiže 4,9 odsto, evo šta nas čeka
- NBS procenjuje da će prosečna inflacija u Srbiji ove godine biti 3,2 odsto, a u 2027. da će dostići 4,9 odsto.
- Vrhunac rasta cena očekuje se u trećem tromesečju 2027, pre svega zbog niske baze kod voća i povrća.
- Zbog tih kretanja NBS je podigla referentnu kamatnu stopu na 6,0 odsto, a projekciju rasta BDP-a za ovu godinu na 3,5 odsto.
Prosečna inflacija u Srbiji će ove godine iznositi 3,2 odsto, a u 2027. godini 4,9 odsto, pri čemu bi vrhunac trebalo da dostigne u trećem tromesečju, pre svega zbog efekta niske baze kod cena voća i povrća iz ove godine, navedeno je u danas objavljenom novembarskom Izveštaju o inflaciji Narodne banke Srbije.
NBS je, prema prethodnoj projekciji, takođe očekivala da će inflacija biti 3,2 odsto u 2026. godini, a u 2027. godini 4,3 odsto.
Inflacija će se tokom 2027. godine, saopštila je NBS, uglavnom kretati iznad gornje granice dozvoljenog odstupanja od cilja, a povratak u granice cilja trebalo bi da usledi krajem te godine.
- Očekujemo da će u suprotnom smeru delovati usporavanje bazne inflacije, usled slabljenja troškovnih pritisaka iz međunarodnog okruženja i usporavanja rasta realnih zarada, navela je NBS.
Takođe kažu da su navedeni faktori u najvećoj meri i opredelili odluku Narodne banke Srbije da na novembarskoj sednici poveća referentnu kamatnu stopu za 25 baznih poena, na 6,0 odsto.
- Projekcija rasta bruto domaćeg proizvoda za ovu godinu povećana je sa 3,2 odsto na 3,5 odsto, usled boljeg ostvarenja u prva tri tromesečja u odnosu na očekivanja. Istovremeno, zbog više ovogodišnje baze, produženog trajanja energetskog šoka i još uvek prisutnih geopolitičkih tenzija, projekcija rasta bruto domaćeg proizvoda za 2027. godinu korigovana je naniže, sa 4,5 na 4 odsto, navodi se u izveštaju.
Biznis Kurir/Tanjug