Slušaj vest

Prema informacijama Uprave granične policije od osam časova, kamioni na izlazu iz Srbije preko graničnog prelaza Šid čekaju oko 120 minuta. Na ostalim prelazima nema dužih zadržavanja za sve kategorije vozila.

Na naplatnim stanicama na autoputevima u Srbiji nema zadržavanja.

Na putu Srpski Miletić–Odžaci do 15. oktobra na snazi je potpuna obustava saobraćaja zbog rehabilitacije kolovoza. Vozila se preusmeravaju od Odžaka ka Karavukovu i Bogojevu, a zatim državnim putem od Bogojeva prema Srpskom Miletiću.

Na deonici Golubinci–Popinci tokom svetlog dela dana izvode se radovi, pa se saobraćaj odvija dvosmerno suženim kolovozom, uz povremeno naizmenično propuštanje vozila.

Od petlje Kovilovo do čvora Beograd, u smeru ka prestonici, saobraćaj se zbog radova odvija krajnjom levom trakom. Na deonici petlja Lasta–petlja Bubanj Potok, u smeru ka Nišu, svakog dana od 7 do 17 časova zatvorena je krajnja desna traka.

Poseban oprez vozačima se savetuje u nedelju, 5. oktobra, kada će od 10 do 15 časova biti potpuno obustavljen saobraćaj na putu Ivanjica–Sjenica, kod mesta Kušići–Javor, zbog asfaltiranja kolovoza.

Biznis Kurir/RINA

Ne propustiteSrbijaPRESEK STANJA NA PUTEVIMA TOKOM VEČERI: Kamioni na izlazima iz Srbije ka Hrvatskoj čekaju do pet sati, evo kakva je situacija za automobile
shutterstock_207169948.jpg
SrbijaVOZILA NA POJEDINIM PRELAZIMA VEČERAS ČEKAJU I DO 4 SATA Putevi Srbije izdali saopštenje: Evo kakva je situacija sa automobilima
shutterstock_207169948.jpg
SrbijaSTANJE NA PUTEVIMA I GRANICAMA TOKOM VEČERI: Kamioni satima čekaju na Šidu i Batrovcima, gužva i na naplatnoj rampi Obrenovac
E86F7F49-DEE7-48CD-802F-3A32E6C8973D.png
DruštvoKilometarske kolone na izlazu iz Srbije tokom večeri: Kamioni stoje satima na granicama, evo gde je najveći zastoj
BDCFB34C-594E-450D-A6F4-1F32B973C891.png