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Avion niskotarifne avio-kompanije easyJet (U2) pregazio je kofer putnika na aerodromu u Madridu (MAD) i uništio stvari vredne više hiljada funti, prenosi britanski list Daily Mirror.

Među uništenim stvarima bile su torba Burberry vredna više od 1.000 funti, Invisalign folija za zube vredna 500 funti i tri košulje marke Acne Studios, čija je pojedinačna vrednost bila oko 300 funti.

Kompanija easyJet potvrdila je da je kofer ispao s kolica za prevoz prtljaga i da ga je udario avion koji se kretao ka parking-poziciji. Nakon pregleda, avionu je odobren nastavak letova, navodi Daily Mirror.

Pilot objasnio putniku šta se dogodilo s koferom

Dvadesetsedmogodišnji Luis Mejburi kaže da je za incident saznao oko pola sata pre sletanja u Mančester, kada su ga probudili i zamolili da ostane nakon izlaska ostalih putnika. U pilotskoj kabini saznao je šta se dogodilo s njegovim prtljagom, prenose engleski mediji.

Njegova partnerka snimila je oštećeni kofer kada mu je vraćen 11. jula.

EasyJet se izvinio zbog incidenta i saopštio da je slučaj istražio zajedno sa svojim partnerima za zemaljsko opsluživanje na aerodromu u Madridu.

EasyJet isplatio odštetu, ali "nije bilo dovoljno"

Mejburi kaže da je prihvatio ponuđenu odštetu, ali da ona nije pokrila sve gubitke, zbog čega se za preostali iznos obratio sopstvenom osiguranju.

EasyJet je potvrdio da je putniku isplatio odštetu na koju je imao pravo, ali nije objavio iznos isplate.

Pored skupocene garderobe i torbe, u koferu se nalazila i električna četkica za zube, koja takođe nije preživela incident.

Kurir Biznis/B92

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