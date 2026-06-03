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Sa aerodroma "Konstantin Veliki" u Nišu tokom maja realizovane su 304 avio-operacije, a broj putnika je za 14 odsto veći od broja putnika u maju prošle godine i iznosi 37.814.

Porast je ostvaren i na polju karga, prevezeno je u maju 64.339 kilograma robe, a to je više nego duplo u odnosu na isti mesec prošle godine, saopštili su Aerodromi Srbije.

Na niškom aerodromu je trenutno dostupno 11 destinacija (Malta, Istanbul, Stokholm, Ljubljana, Memingen, Frankfurt Han, Dortmund, Keln, Bazel-Miluz, Beč, Beograd), a tokom juna će se leteti i do Tivta, Atine, Krfa, Ciriha, Antalije i Monastira, i sa uspostavljanjem tih letova letnji red letenja će biti kompletan.

Putnici će iz Niša do Tivta i Atine leteti nacionalnom avio-kompanijom Er Srbija.

Let do Atine će biti aktivan od 14. juna dva puta nedeljno, sredom i nedeljom, dok će let do Tivta će biti dostupan od 17. juna, isto dva puta nedeljno, sredom i subotom.

Od danas, 3. juna biće dostupna i linija do Krfa, avio-kompanije Rajaner, dva puta nedeljno, sredom i subotom, a od 28. juna leteće se i do Ciriha, avio-kompanije Swiss, koji će takođe biti dostupan dva puta nedeljno, petkom i nedeljom.

Od juna biće dostupne i dve čarter linije turističkih agencija, do Antalije u Turskoj i Monastira u Tunisu.

Putnici se o svim detaljima vezanim za red letenja i terminima letenja do željenih destinacija mogu informisati i na zvaničnom sajtu niškog aerodroma, a karte su već dostupne na portalima avio-kompanija.

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