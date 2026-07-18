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Ako je suditi po najavama iz Beogradskih elektrana, era dugogodišnjeg sistema ujednačenih mesečnih računa za centralno grejanje u Beogradu, ove zime će biti završena, jer će umesto dosadašnjeg paušalnog plaćanja, gde se isti iznos izdvajao svakog meseca tokom cele godine, glavni grad preći na novi model obračuna prema stvarno utrošenoj toplotnoj energiji.

Ova promena unosi značajne novine u mesečne troškove ali i otvara važna pitanja, poput onih kako će se grejanje meriti i naplaćivati u zgradama i stanovima koji nemaju sopstvene merače i može li ova novotarija da poskupi ovu uslugu.

Za one koji nisu čuli, ovaj model u praksi znači da se jedinstvena cena grejanja deli na dve potpuno odvojene stavke, koje će se videti na računima JKP „Infostan tehnologije”, koje je i 10. jula objavilo ovu promenu.

Iz te njihove informacije može se zaključiti da će se grejanje naplaćivati različito tokom sezone, u zavisnosti od toga koliko će se građani grejali, odnosno od vremenskih uslova.

Da je to tačno potvrdili su i iz JKP "Beogradske elektrane".

- Što se tiče strukture računa, fiksni deo se ne ukida u potpunosti. Dosadašnji sistem u kom se tokom cele godine plaćao isti, paušalni iznos, zamenjuje se modelom koji se sastoji iz dva dela, fiksnog (naknada za instalisanu snagu), koji se plaća tokom cele godine i pokriva održavanje sistema i varijabilnog (naknada za isporučenu toplotnu energiju) koji se obračunava i plaća samo tokom grejne sezone, i to na osnovu stvarno potrošene energije.

- Na ovaj način, računi tokom letnjih meseci biće znatno niži, dok će tokom zimskih meseci zavisiti direktno od spoljašnje temperature i količine energije koju zgrada preuzme - navode iz Beogradskih elektrana.

Da će računi za grejanje biti veći

Na pitanje da li uvođenje nove metodologije može i da uveća račune za grejanje, iz “Beogradskih elektrana” nisu precizirali jer postoje različite kategorije potrošača.

- Prelazak na novi model obračuna ne znači automatski veće račune, već na znatno pravedniji sistem, plaćanje prema stvarnoj potrošnji umesto dosadašnjeg paušalnog plaćanja po kvadratu. Ovaj model se u Beogradu primenjuje još od grejne sezone 2010/2011. u novoizgrđenim objektima, a poslednjih godina se postepeno uvodi i u postojeći stambeni fond.Promena metodologije obračuna ne povećava godišnje troškove grejanja. Reč je isključivo o preraspodeli troškova: umesto da isti iznos korisnici plaćaju 12 meseci, najveći deo troškova će snositi u periodu kada koriste usluge daljinskog grejanja, odnosno tokom grejne sezone. Za razliku od paušalnog plaćanja, kod obračuna prema potrošnji mesečna zaduženja su promenljiva. Tokom najhladnijih meseci (decembar i januar), kada je isporuka toplotne energije najveća, računi mogu biti viši nego ranije. Međutim, sa porastom spoljašnje temperature vazduha potrošnja se smanjuje, a shodno tome značajno se umanjuju i iznosi na računima. Zbog toga nije moguće da govorimo o jedinstvenom procentu povećanja, jer će mesečni iznosi zavisiti od vremeneskih uslova i količine isporučene toplotne energije - navode iz "Beogradskih elektrana" i dodaju:

- Za većinu potrošača čiji su objekti u granicama prosečne potrošnje, ukupni godišnji troškovi ostaće na istom nivou, a mnogi će ostvariti i uštede. Кljučna prednost ovog modela je što klijenti dobijaju mogućnost upravljanja potrošnjom. Racionalnim korišćenjem energije, primera radi , smanjenjem temperature u prostorijama kada niko ne boravi u njima i zatvaranjem ventila kada nikoga nema kod kuće, direktno se utiče na smanjenje računa. Iskustva pokazuju da se u zgradama koje pređu na naplatu po utrošku potrošnja smanjuje i do 20 odsto, a promena metodologije obračuna ne povećava godišnje troškove grejanja.

Građani neće biti u podređenom položaju

Ipak, najveću nedoumicu izaziva situacija u starim stambenim zgradama u kojima tehnički nije izvodljivo ili još uvek nije urađeno postavljanje pojedinačnih mernih uređaja za svaki stan jer će se u njima primenjivati sistem kolektivnog merenja na nivou cele stambene zajednice, što značajan broj Beograđana dovodi u neravnopravan položaj.

grejanje Foto: Shutterstock

Iz "Beogradskih elektrana" pak tvrde da ti građani neće biti u podređenom položaju.

- Vlasnici stanova u objektima koji nemaju ugrađene pojedinačne uređaje za merenje (poput delitelja toplote na radijatorima) apsolutno neće biti u podređenom položaju. U tim zgradama, ukupno isporučena toplotna energija izmerena u zajedničkoj toplotnoj predajnoj stanici raspoređivaće se na sve stanove proporcionalno njihovoj zagrevanoj površini (kvadraturi). Na taj način svi stanari u okviru iste zgrade deliće zajednički ostvarenu potrošnju na ravnopravan način. Naime, korisnici koji su prešli na naplatu po utrošku, a nemaju ugrađenu merno-regulacionu opremu za registrovanje individualne potrošnje, toplotnu energiju plaćaju na osnovu očitavanja kalorimetra u toplotnoj predajnoj stanici. JКP "Beogradske elektrane" u periodu od 1. do 5. dana u mesecu preko mernog uređaja ugrađenog u podstanici očitavaju ukupnu toplotnu energiju isporučenu celoj zgradi. Za stambeni deo ona se raspodeljuje na korisnike srazmerno zagrevanoj površini stana. Кod poslovnih prostora raspodela je zasnovana na udelu njihove instalisane snage u zbiru instalisanih snaga svih prostora priključenih na tu predajnu stanicu. Sve to u skladu sa čl. 11 „Odluke o načinu plaćanja komunalnih usluga“. Ukoliko stanovi ili lokali priključeni na istom mernom mestu nemaju ugrađenu opremu za registrovanje individualne potrošnje ovo je jedini moguć način raspodele - kažu iz ovog javnog preduzeća.

Nema više zavrtanja radijatora?

I pored ovako detaljnog objašnjenja, jasno je da će se potrošnja meriti na nivou zgrade, odnosno svi stanari dele zajednički prosek. To onda znači da pojedinačni napori za uštedu unutar samog stana, poput zavrtanja radijatora kada niste kod kuće ili investiranja u skupu novu stolariju, neće imati direktan i osetan uticaj na lični račun ukoliko ostatak zgrade nastavi da troši energiju kao i pre.

Za ovaj problem, kažu iz “Beogradskih elektrana”, postoji rešenje ali na teret građana.

- Kako bi svaki stan imao maksimalnu i individualnu kontrolu nad potrošnjom i računom, stanari mogu doneti odluku o ugradnji termostatskih ventila i delitelja toplote na nivou cele zgrade, što je investicija koja se kroz racionalnu potrošnju brzo isplati. Stambene zajednice imaju mogućnost da o svom trošku ugrade termostatske ventile i uređaje za registrovanje potrošnje. Uslov za to je pribavljanje tehničkih uslova JКP "Beogradske elektrane" za izbor za ugradnju merno-regulacione opreme. Tako svaki vlasnik stana dobija mogućnost da samostalno upravlja vlastitom potrošnjom. Preciznija raspodela po stanovima zahteva dodatna tehnička rešenja. U zgradama sa zajedničkim vertikalama, gde nije moguće direktno meriti potrošnju svakog stana, koriste se uređaji koji se postavljaju na svaki radijator, koji registruju potrošnju svakog grejnog tela, a podaci se obrađuju preko firmi sa kojima skupštine stanara potpišu ugovor. Postavljanje opreme, očitavanje i obračun obavljaju isključivo ovlašćene firme koje bira skupština stanara, dok Beogradske elektrane dostavljaju mesečne podatke o potrošnji za ceo objekat. Troškovi ugradnje mernih uređaja i termostatskih ventila su investicija vlasnika stanova, a uslugu očitavanja naplaćuje odabrana firma - objašnjavaju iz “Beogradskih elektrana” i dodaju:

- Pored delitelja toplote, preporučuje se ugradnja i termostatskih regulacionih ventila na radijatore u cilju obezbeđenja kontrole temperature i optimizacije potrošnje. Pre donošenja odluke o ovakvoj investiciji, neophodno je na nivou zgrade analizirati dugoročne troškove, potencijalne uštede i opravdanost tog projekta. Sa merenjem u podstanici završava se nadležnost "Beogradskih elektrana" kada je u pitanju naplata utrošene količine toplotne energije. Dalja raspodela zavisi od tehničkih rešenja i organizacije na nivou zgrade.

Foto: Shutterstock

Ono što treba da se zna to je da se ovaj način obračuna, po trenutnom stanju, primenjljiv na 40 posto stambenog fonda u Beogradu ali da će se taj procenat tokom zime uvećati.

- U sistemu naplate prema stvarnoj potrošnji trenutno se već nalazi 40% stambenog fonda, što obuhvata 135.906 stanova (pre svega novoizgrađenih objekata). Tokom predstojeće grejne sezone 2026/27 planirano je prevođenje dodatnih 30% stambenog fonda, odnosno oko 100.000 stanova. Svi koji ulaze u ovaj proces biće blagovremeno obavešteni o svim koracima i novoj dinamici plaćanja putem računa objedinjene naplate. Cilj nam je da kroz postepenu adaptaciju pružimo punu podršku građanima u prelaznom periodu - kažu iz Beogradskih elektrana.

Sve u svemu jasno je da novi način naplate po utrošku otvara vrata za povoljnosti u obračunu grejanja za one koji mogu da ga koriste. Za one druge, koji za to nemaju mogućnost, o sopstvenom trošku mogu priuštiti sebi merne uređaje ili će morati da snose i troškove koje nisu napravili, već stanari zgrade u kojoj žive. Naravno, sve pod uslovom da grejanje ne poskupi, što je malo verovatno, s obzirom na stanje na globalnom tržištu, gde su cene gasa, značajno skočile. Na to je upozorio i direktor Udruženja toplana Srbije Dejan Stojanović, koji je nedavno rekao da "finansijska situacija u toplanama nikad gora nije bila".