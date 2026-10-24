Slušaj vest

Panoramski balon sa obeležjima specijalizovane izložbe Ekspo 2027 i ovog subotnjeg jutra privukao je veliku pažnju građana na Adi Ciganliji, posebno porodica sa decom, koje su uživale u novoj atrakciji i pogledale Beograd iz drugačije perspektive.

Panoramski balon prošlog vikenda imao je svoj prvi let, a kako je za Tanjug danas rekla predstavnica Ekspo 2027. tima Katarina Minić interesovanje građana za panoramsko razgledanje Beograda iz Ekspo brendiranog balona je veliko, što je pokazatelj da je ova atrakcija prilika da zajednički uživaju sve generacije.

- Danas smo na Adi Ciganliji, u Ekspo brendiranom panoramskom balonu. Veoma smo srećni što i ovog subotnjeg jutra možemo da okupimo brojne porodice koje su došle sa najmlađima da uživaju u ovoj atrakciji, koja je od prošlog vikenda prisutna u našem glavnom gradu - rekla je ona.

Minić je dodala da je upravo ovaj panoramski balon i veza sa temom Ekspa 2027. "Igraj za čovečanstvo: sport i muzika za sve".

1/5 Vidi galeriju Let iznad Beograda panoramskim balonom Ekspo 2027 Foto: Tanjug/Rade Prelić

- Igra je ono što povezuje bukvalno sve starosne dobi, bili mladi ili stari. Na kraju dana, to je naša zajednička poveznica. Danas je to prilika da zajedno provedemo vreme, upoznamo naše maskote i otkrijemo nešto novo u gradu za koji često mislimo da ga već dobro poznajemo - navela je ona.

Prema njenim rečima, veza između panoramskih balona i svetskih izložbi traje gotovo 160 godina, jer su još 1867. na Svetskoj izložbi u Parizu, posetioci imali priliku da se balonom podignu iznad grada i iz potpuno drugačije perspektive dožive jedan od najvećih međunarodnih događaja tog vremena.

Ekspo balon Foto: Tanjug/Rade Prelić

- Francuski inženjer Anri Žifar upravo je za Svetsku izložbu u Parizu konstruisao poseban panoramski balon koji je posetiocima omogućio da francusku prestonicu sagledaju iz nove perspektive, a njegov još veći naslednik, predstavljen na izložbi 1878. godine, prevezao je oko 35.000 ljudi - rekla je Minić.

Naglasila je i da u susret Ekspu 2027. sličnu priliku danas imaju građani Beograda, Srbije i posetioci iz inostranstva, koji kroz vožnju ovim balonom mogu da dožive srpsku prestonicu na drugačiji način i iz nove perspektive.

Ona je dodala i da su danas ovde i maskote Ekspa 2027. Rastko i Milica koje, kako je rekla, najmlađi posebno vole tako da je pravo porodično uživanje.

- Za dečju igru ponekad je dovoljan jedan balon. Ovaj naš, malo veći, očigledno je zanimljiv i odraslima. Roditelji, uvek mogu da kažu da su došli zbog dece, ali verujem da im niko neće zameriti ako se i sami podjednako raduju vožnji - kazala je ona.

Panoramski balon oslikan bojama Eskpa 2027, na Adi Ciganliji uzdiže se na 150 metara visine i u njemu može da stane najviše 30 ljudi, a vožnja traje oko sedam, osam minuta.

U periodu od 1. novembra do 31. marta preko područja Ade Ciganlije preleće zaštićena vrsta ptice mali vranac i u vremenu njihovog preleta, a to je period od 14.30 do 15.30 časova balon se neće uzidizati na visinu.

Karta za decu od tri do 12 godina je besplatna, deca od 12 do 18 godina plaćaju 1.400 dinara, a stariji 1.800 dinara.

Specijalizovana izložba Ekspo 2027 će trajati od 15. maja do 15. avgusta naredne godine u Beogradu.