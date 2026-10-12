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U kineskom gradu Čangčunu, u kompaniji „CRRC Changchun Railway Vehicles“, održana je ceremonija fabričkog prijema novih elektromotornih vozova namenjenih prevozu posetilaca specijalizovane izložbe Ekspo 2027 Beograd. Reč je o nabavci ukupno devet garnitura za gradski i prigradski železnički saobraćaj, koje će tokom izložbe povezivati Beograd i Aerodrom „Nikola Tesla“ sa kompleksom Ekspa.

Novi vozovi već su brendirani prepoznatljivim motivima Ekspa 2027, kako bi posetioci atmosferu izložbe osetili već na putu do izložbenog kompleksa.

Železnica ključ izložbe

Miloš Živanović, menadžer Odeljenja za transport i mobilnost u Sektoru operacija kompanije EXPO 2027 Beograd d.o.o., istakao je da će železnička infrastruktura imati ključnu ulogu u organizaciji izložbe, tokom koje se očekuje više od četiri miliona poseta.

„Pred nama je velika odgovornost da tokom 93 dana Ekspa obezbedimo efikasan i pouzdan prevoz za goste koji će u Beograd dolaziti iz celog sveta. Zato je nova železnička veza izuzetno važna, jer će omogućiti jednostavan dolazak na izložbu, kako iz grada, tako i sa aerodroma, uz nesmetano funkcionisanje svakodnevnog života Beograda“, rekao je Živanović.

voz Ekspo 2027 Foto: Dragana Udovičić

On je naglasio da organizatori žele da posetioci već tokom putovanja osete udobnost, sigurnost i gostoprimstvo Srbije.

„Želimo da doček naših gostiju počne već u vozu, da do izložbe stignu brzo, udobno i bezbedno i da im ostane što više vremena za obilazak paviljona, sportske i muzičke programe i susrete zbog kojih dolaze", rekao je Živanović dodajući da je kvalitet prevoza važan deo ukupnog iskustva koje će posetioci poneti iz Srbije.

Trajno nasleđe Ekspa

Živanović je posebno naglasio da će novi vozovi i železnička infrastruktura predstavljati jedno od važnih trajnih nasleđa Ekspa 2027.

„Kada govorimo o nasleđu Ekspa, ovi vozovi i nova železnička veza nastaviće da služe ljudima za odlazak na posao, put do aerodroma, na sajmove, utakmice i koncerte. U tome vidimo trajnu vrednost ovog projekta i značaj saradnje Srbije i Kine“, poručio je Živanović.

Zoran Puzović, izvršni direktor za saobraćaj i komercijalne poslove kompanije „Srbijavoz“, istakao je da nabavka novih garnitura predstavlja nastavak uspešne saradnje sa kineskim proizvođačem CRRC.

voz Ekspo 2027 Foto: Dragana Udovičić

„Ovo je drugi veliki projekat koji Srbijavoz uspešno realizuje sa kompanijom CRRC. Nakon nabavke brzih vozova za brzine do 200 kilometara na čas, koji već saobraćaju između Beograda i Subotice, započinjemo novu generaciju vozova namenjenih gradskom i prigradskom saobraćaju, tako da ovaj projekat predstavlja još jedan most saradnje Srbije i Kine i potvrdu uspešnog partnerstva u razvoju železničkog saobraćaja“, izjavio je Puzović.

Za potrebe Ekspa 2027 planirana je nova železnička linija od stanice Beograd centar, preko Zemun Polja i Aerodroma „Nikola Tesla“, do Nacionalnog stadiona. Nove elektromotorne garniture, dužine 63,2 metra, imaju kapacitet od 380 putnika i razvijaju brzinu do 120 kilometara na čas.

voz Ekspo 2027 Foto: Dragana Udovičić

Specijalizovana izložba Ekspo 2027 Beograd biće održana od 15. maja do 15. avgusta 2027. godine, pod temom „Igra(j) za čovečanstvo: sport i muzika za sve“, a očekuje se više od četiri miliona poseta.

U realizaciji projekta učestvuju Srbijavo, CRRC „Changchun Railway Vehicles“ i EXPO 2027 Beograd d.o.o., uz podršku Ministarstva finansija Republike Srbije.