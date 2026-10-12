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- Šangaj, Istanbul, Minhen, Beč, Atina… Naš @expo_belgrade_2027 sa aerodroma sa svih meridijana zove ceo svet da dodje u Beograd 2027. godine - napisao je Siniša Mali na Instagramu.

 Međunarodna izložba Ekspo 2027 počinje u maju sledeće godine i trajaće tri meseca, uz rekordan broj učesnika.

Kada je reč o ovoj manifestaciji, u Beogradu je potpisan sporazum o institucionalnom partnerstvu i saradnji između kompanije Ekspo 2027 i Poslovnog udruženja hotelsko-ugostiteljske privrede HORES koji uspostavlja okvir za zajedničku pripremu hotelsko-ugostiteljskog sektora za Ekspo 2027.

Biznis Kurir

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