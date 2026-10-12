- Šangaj, Istanbul, Minhen, Beč, Atina… Naš @expo_belgrade_2027 sa aerodroma sa svih meridijana zove ceo svet da dodje u Beograd 2027. godine - napisao je Siniša Mali na Instagramu.

Kada je reč o ovoj manifestaciji, u Beogradu je potpisan sporazum o institucionalnom partnerstvu i saradnji između kompanije Ekspo 2027 i Poslovnog udruženja hotelsko-ugostiteljske privrede HORES koji uspostavlja okvir za zajedničku pripremu hotelsko-ugostiteljskog sektora za Ekspo 2027.