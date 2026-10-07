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U sklopu priprema Beograda za specijalizovanu izložbu Ekspo 2027, na Adi Ciganliji, na platou ispod Kamenog grada (Ada Stounhendža), postavljen je panoramski balon oslikan

bojama Ekspa.

Nova atrakcija Beograđanima i posetiocima prestonice omogućiće da grad vide iz potpuno drugačije perspektive. Prve vožnje planirane su od sredine oktobra, a balon će se podizati do visine od 150 metara, odakle će se pružati pogled na panoramu Beograda.

Inspiracija za ovu atrakciju dolazi iz istorije međunarodnih izložbi. Još na Svetskoj izložbi u Parizu 1878. godine posetioci su imali priliku da se velikim panoramskim balonom podignu iznad grada domaćina. Gotovo vek i po kasnije, u susret specijalizovanoj izložbi Ekspo

2027 Beograd, sličan doživljaj stiže i u našu prestonicu.

Ada Ciganlija mesto je koje se povezuje sa sportom, igrom, boravkom u prirodi i zajedničkim vremenom, što ga prirodno povezuje i sa temom Ekspa 2027. Panoramski balon tako će biti još jedan način da se atmosfera predstojeće izložbe proširi i van samog prostora na kojem će ona biti održana.

Nova perspektiva Beograda

O značaju nove atrakcije za građane, ali i prilici da posetioci prestonicu dožive iz drugačije perspektive, govorila je Valentina Jakovljević iz JP „Ada Ciganlija“.

panoramski balon Ada Ciganlija Ekspo 2027 Foto: Dragan Kujundžić

- Panoramski balon je izuzetna prilika da posetioci dožive Adu Ciganliju iz vazduha. Ovaj sadržaj dolazi u jednom veoma važnom periodu za Beograd, a to su upravo pripreme za Ekspo 2027. Tom prilikom će ovi sadržaji zaista imati priliku da se promovišu u najboljem mogućem svetlu i da daju priliku posetiocima da dožive Adu, reku Savu i njeno zelenilo iz vazduha - istakla je Jakovljević.

Ona je dodala da je reč o vezanom panoramskom balonu, koji se podiže do visine od 150 metara i potom vraća na istu lokaciju, a koji istovremeno može da primi do 30 posetilaca. Ova atrakcija biće dodatna prilika za četiri miliona posetilaca koji će od 15. maja do 15. avgusta 2027. godine boraviti u Beogradu povodom specijalizovane izložbe Ekspo 2027.

Posebna pažnja posvećena je bezbednosti putnika, koja je apsolutni prioritet. Piloti su prošli specijalnu obuku za upravljanje panoramskim balonom, a planirano je da balon leti svakog dana kada vremenski uslovi to dozvoljavaju.

panoramski balon Ada Ciganlija Ekspo 2027 Foto: Dragan Kujundžić

Ekspo 2027 Beograd nastoji da sve svoje aktivnosti realizuje u skladu sa najvišim standardima održivosti i odgovornog odnosa prema životnoj sredini. Kao što je jedan od važnih ciljeva Ekspa da iza sebe ostavi trajno nasleđe, tako će i panoramski balon na Adi Ciganliji funkcionisati uz puno uvažavanje prirodnog okruženja u kojem se nalazi.

Upravo iz tog razloga, nova atrakcija na Adi imaće i jednu posebnu pauzu namenjenu njenim

pernatim stanovnicima. Od 1. novembra do 31. marta, svakog dana između 14.30 i 15.30 časova, panoramski balon neće leteti kako bi se sačuvao mir malog vranca, zaštićene vrste ptice koja u tom periodu preleće ovaj prostor. Čak trećina evropske populacije malog vranca živi upravo u Srbiji, pa će tokom tog jednog sata nebo iznad Ade pripadati njima.

Panoramski balon predstavlja još jedan korak u pripremama Beograda za 2027. godinu, sa

idejom da doživljaj Ekspa ne ostane ograničen samo na izložbeni prostor. Kao deo trajnog nasleđa Ekspa 2027, panoramski balon ostaće na Adi Ciganliji i nakon završetka izložbe, kao nova atrakcija dostupna Beograđanima i posetiocima prestonice.