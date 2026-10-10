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Prema planu, četiri linije direktno će povezivati grad sa izložbenim kompleksom. Jedna će polaziti sa okretnice „Beograd na vodi“, ispod mosta Gazela, u beogradskoj opštini Savski venac. Druga će kretati iz Zemuna, sa okretnice "Zemun (Bačka)", u Bačkoj ulici. Preostale dve polaziće iz opštine Zvezdara, u istočnom delu Beograda: sa polazišta „Vukov spomenik“ i okretnice „Ustanička“. Tako će direktne autobuske veze sa Ekspom biti uspostavljene više od šest meseci pre otvaranja izložbe, a mreža prevoza potom će se širiti u susret dolasku posetilaca iz Srbije i sveta.

U prvim mesecima, do 31. marta 2027. godine, za četiri autobuske linije ka Ekspu predviđen je ukupno 31 eko autobus. Vozila sa manjom emisijom štetnih gasova doprinose čistijem vazduhu i odražavaju težnju da Ekspo 2027 bude odgovoran prema gradu, njegovim stanovnicima i životnoj sredini.

Linija EKSPO 2 polazila bi sa okretnice „Beograd na vodi“, ispod mosta Gazela, u beogradskoj opštini Savski venac. EKSPO 3 kretala bi iz Zemuna, sa okretnice „Zemun (Bačka)“, u Bačkoj ulici. Preostale dve linije polazile bi iz opštine Zvezdara, u istočnom delu Beograda: EKSPO 4 sa polazišta „Vukov spomenik“, a EKSPO 5 sa okretnice „Ustanička“. Sve četiri linije vodile bi direktno do izložbenog kompleksa u Surčinu. Tokom većeg dela dana autobusi bi polazili na približno 15 do 22 minuta, u zavisnosti od linije.

Nova linija EKSPO 1 od 1. aprila

Od 1. aprila 2027. godine planirano je uvođenje linije EKSPO 1, koja bi direktno povezivala beogradski Aerodrom „Nikola Tesla“, u opštini Surčin, sa Ekspom. Za putnike koji dolaze vozom predviđena je i posebna autobuska linija od železničke stanice „Nacionalni stadion“, u blizini izložbenog kompleksa u Surčinu, do ulaza na Ekspo.

Pred otvaranje izložbe mreža bi se dodatno proširila. Od 1. maja 2027. godine planirano je sedam direktnih autobuskih linija ka Ekspu. Dve nove linije polazile bi sa Novog Beograda: EKSPO 6 iz Belvila, stambenog naselja kod tržnog centra „Delta siti“, a EKSPO 7 iz Bloka 45, stambenog naselja uz reku Savu. Mrežu bi dopunjavale tri lokalne linije za lakše presedanje i nastavak puta. Za svih deset linija predviđeno je više od 90 autobusa. Ovakav prevoz planiran je do 31. avgusta, tako da obuhvati čitav period održavanja izložbe.

Foto: Marko Karović

Uz nove linije i veći broj autobusa, planirani su i češći polasci. Tokom većeg dela dana autobusi bi sa okretnice „Beograd na vodi“, na Savskom vencu, kretali na devet do deset minuta, a sa polazišta „Vukov spomenik“, na Zvezdari, na oko 11 minuta. Na ova dva pravca saobraćali bi približno dva puta češće nego u prvim mesecima, što bi posetiocima olakšalo planiranje dolaska i povratka.

Direktor kompanije EXPO 2027 d.o.o. Beograd Danilo Jerinić ističe da više linija i češći polasci treba da olakšaju posetiocima ceo put, od dolaska na Ekspo do povratka kući. U pripremama su važna i iskustva iz Dubaija i Osake, gde je imao priliku da se upozna sa organizacijom prethodnih međunarodnih izložbi.

„Javni prevoz je jedan od najvažnijih delova organizacije i svakodnevnog funkcionisanja izložbe. Zato smo planiranju pristupili strateški, u saradnji sa svim partnerima na lokalnom nivou. Razgovarali smo i sa kolegama u Dubaiju i Osaki o tome kako je prevoz bio organizovan tokom njihovih izložbi. Na osnovu tih iskustava primenili smo najbolji model, sa ciljem da povežemo ceo grad sa lokacijom Ekspa i obezbedimo nivo usluge koji će u potpunosti zadovoljiti potrebe naših posetilaca za prevozom, pre i tokom izložbe“, poručio je Jerinić.

Nova linija Beogradskog voza

Uz autobuske linije, planirana je i nova linija Beogradskog voza koja će povezivati glavnu beogradsku železničku stanicu „Beograd centar“, poznatu kao Prokop, u opštini Savski venac, sa aerodromom „Nikola Tesla“ i železničkom stanicom „Nacionalni stadion“ u Surčinu.

Prema planiranom redu vožnje, put od Prokopa do stanice „Nacionalni stadion“ za većinu polazaka trajaće oko 32 minuta. Sa te stanice, koja se nalazi u blizini izložbenog kompleksa, putnici će autobusom nastavljati vožnju do ulaza na Ekspo.

Gosti koji u Beograd stižu vozom, na stanici Prokop moći će da presednu na BG voz i nastave ka izložbi. Putnici koji sleću na aerodrom „Nikola Tesla“, takođe u opštini Surčin, imaće izbor između direktnog autobusa do Ekspa i voza do stanice „Nacionalni stadion“, odakle će nastaviti autobusom. Za posetioce koji dolaze brodom planirana je i autobuska veza od rečnog pristana, mesta iskrcavanja putnika, do izložbenog kompleksa.

Planirano je da puna autobuska mreža bude spremna od 1. maja 2027. godine, dve nedelje pre otvaranja izložbe, kako bi prvi posetioci mogli da koriste već uspostavljene veze do Ekspa.

Povezivanje grada sa izložbenim kompleksom deo je priprema za doček više od četiri miliona posetilaca, koliko se očekuje tokom tri meseca trajanja Ekspa. Specijalizovana izložba Ekspo 2027 Beograd biće održana od 15. maja do 15. avgusta 2027. godine, pod temom „Igra(j) za čovečanstvo: sport i muzika za sve“.