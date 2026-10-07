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Mali je izjavio da je pruga od Zemun polja do Nacionalnog stadiona dugačka 18 kilometaram, a da je završeno prvih 11 km od Zemun polja do Aerodroma ''Nikola Tesla''. Voz na relaciji Zemun Polje-Aerodrom-Surčin, čija će trasa povezivati kompleks Expo i Aerodrom, ići će brzinom od 120 kilometara na sat.

"To je prvih 11 kilometara. Preostalih sedam biće gotovo do kraja godine. Brzina će biti 120 kilometara na čas. Već nam stižu nove kompozicije iz Kine. Imamo devet novih kompozicija koje smo naručili i platili. Sve će biti spremno za Ekspo", rekao je Mali tokom vožnje.

Direktna železnička veza spojiće aerodrom i Glavnu železničku stanicu Prokop, a vožnja će trajati od 15 do 20 minuta.

Godišnje 3,5 miliona putnika

Mali očekuje da će novu prugu na trasi Zemun polje - Aerodrom - Nacionalni stadion, koristiti oko 10.000 ljudi dnevno, odnosno 3,5 miliona godišnje.

"Dakle, imamo dve stanice: stanica Zemun Polje i stanica je Nacionalni stadion. Tri stajališta: Singidunum, Surčin i Aerodrom. Tom prugom očekujemo oko 10.000 ljudi dnevno da se preveze, znači 3,5 miliona ljudi godišnje", rekao je Mali prilikom obilasaka nove pruge zajedno sa ministarkom građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture u tehničkom mandatu Aleksandra Sofronijević.

Mali je naveo da je reč o ekološki čistom saobraćaju koji će smanjiti opterećenje na puteve i na putnu mrežu i dodao da se završetkom ovog projekta uspunjava decenijski san o povezivanju centra Beograda sa aerodromom "Nikola Tesla".

"Potrebno će biti 20 minuta do Prokopa. Inače, da ne zaboravim, železnička stanica na Novom Beogradu završava se, ogromni su građevinski radovi u toku, i biće gotova do Ekspa takođe, kao i nova beogradska autobuska stanica. Grad će dobiti još dve važne institucije", rekao je on.

Sa prugama dolaze investicije

"Nijednu investiciju nismo zaustavili, sve radimo zbog građana Srbije. Sa ovakvim prugama dolaze investicije i imaćemo više novca u budžetu za plate i penzije", istakao je.

Radovi se izvode po najvišim evropskim standardima, podvukao je. Mali je podsetio da su u toku radovi na rekonstrukciji i modernizaciji Muzeja vazduhoplovstva kod aerodroma Nikola Tesla. Prema najavama, posao bi trebalo da bude završen do maja 2027. godine, pre početka Specijalizovane izložbe Ekspo 2027.

"Obećano učinjeno, dve godine govorimo da ćemo ostvariti san da povežemo aerodrom železnicom sa centrom grada", rekao je Mali u obraćanju medijima i istakao da će ova pruga značajno rasteretiti drumski saobraćaj.

"Ovo je period najintenzivnijeg ekonomskog rasta i investicija u infrastrukturu, u sve ono što diže standard građana i BDP. Za sve one koji kritikuju Ekspo, ovo je jedan primer šta će sve ostati. Sve će ostati generacijama koje dolaze, to je nešto što menja sliku Srbije i na to smo posebno ponosni", rekao je i pohvalio ljude koji stoje iza ovog projekta.

Kazao je da očekuje da će ova deonica u potpunosti biti gotova na proleće sledeće godine.

Kurir Biznis

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