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Kontinuirano jačanje ekonomske aktivnosti duž železničke trase

Dana 3. oktobra 2025. godine, deonica brze pruge Budimpešta-Beograd na potezu Novi Sad - Subotica puštena je u saobraćaj, čime je označeno kompletiranje železničke veze na teritoriji Srbije koja povezuje Beograd, Novi Sad i Suboticu i nastavlja se ka mađarskoj granici.

Srpska deonica pruge Budimpešta-Beograd, ukupne dužine 183,1 kilometar, predstavlja jedan od značajnih projekata u okviru zajedničke izgradnje inicijative "Pojas i put" sa zemljama Centralne i Istočne Evrope, kao i reprezentativan primer dubinskog usklađivanja kineske železničke tehnologije sa evropskim železničkim tehničkim standardima.

Tokom godinu dana od puštanja cele deonice u rad, ova železnica nastavlja da unapređuje svakodnevno putovanje stanovnika severnog dela Srbije, povezanost gradova i ekonomski i društveni razvoj područja duž pruge.

Foto: Nemanja Nikolić





Putovanje je postalo pogodnije, a "život u dva grada" postepeno postaje nov način života



Dana 19. marta 2022. godine, deonica Beograd - Novi Sad puštena je u redovan saobraćaj, čime je vreme putovanja železnicom između dva grada, koje je ranije iznosilo više od sat vremena, skraćeno na oko 30 minuta. Time je puštena u rad prva brza železnička pruga u Srbiji. Dana 3. oktobra 2025. godine, deonica Novi Sad - Subotica zvanično je puštena u rad, čime je železnička veza Beograd-Subotica na teritoriji Srbije u potpunosti završena. Od 8. oktobra, brzi vozovi na relaciji Beograd-Subotica ušli su u redovan saobraćaj.

Danas najbrži vozovi od Beograda do Novog Sada stižu za oko 32 minuta, dok je najkraće vreme putovanja od Beograda do Subotice oko jedan sat i 19 minuta. Znatno skraćenje vremena putovanja između gradova postepeno menja način na koji stanovnici duž pruge rade, uče, posećuju porodicu i putuju. "Život u dva grada" postepeno postaje nov način života za deo stanovništva. Učenicima i studentima je omogućeno lakše putovanje između mesta stanovanja i mesta školovanja, zaposleni mogu lakše da putuju na posao u drugi grad, porodične posete su jednostavnije, dok turisti mogu da posete gradove duž pruge i da se vrate istog dana. Prema podacima nacionalnog železničkog putničkog operatera Srbije, do 30. septembra 2026. godine, na celoj železničkoj liniji Beograd - Novi Sad - Subotica od početka rada prevezeno je više od 17 miliona putnika. Stalni rast broja putnika pokazuje ne samo veću efikasnost i pogodnost železničkog prevoza već i činjenicu da brza železnica postepeno postaje deo svakodnevnog života stanovnika.

Foto: Nemanja Nikolić





Skraćivanje prostorne i vremenske distance, kontinuirano oslobađanje privrednog potencijala duž pruge



Puštanje brze železnice u rad nije samo skratilo prostornu i vremensku distancu između gradova već je stvorilo i povoljnije uslove za razvoj turizma, trgovine i uslužnih delatnosti u gradovima i mestima duž pruge. Subotica je dobar primer. U njenoj blizini nalazi se Palićko jezero, koje prati prelepa legenda o "suzama pastira" i koje predstavlja jedno od poznatih turističkih odredišta na severu Srbije. Centar Subotice poznat je i po karakterističnoj arhitekturi secesije, uključujući čuvenu Gradsku kuću. Sa znatnim skraćenjem vremena putovanja između Beograda i Subotice, stanovnicima Beograda i okolnih područja dodatno je olakšan pristup Subotici i Paliću radi odmora i turizma, dok izleti brzom železnicom i vikend-putovanja privlače sve veću pažnju posetilaca.

Tokom izgradnje železnice kineski projektni tim aktivno je podsticao lokalnu nabavku i saradnju sa domaćim partnerima, uključujući lokalna preduzeća u realizaciju projekta i stvarajući mogućnosti za zapošljavanje i poslovne aktivnosti u lokalnim zajednicama. Nakon puštanja pruge u rad, pogodnija železnička povezanost dodatno je podstakla kretanje ljudi i ojačala ekonomske i društvene veze Beograda sa Novim Sadom, Suboticom i drugim gradovima duž pruge. Kao što je navedeno u zajedničkoj izjavi koju su 2024. godine potpisali lideri Srbije i Kine, projekat modernizacije železničke pruge Budimpešta-Beograd ima veliki značaj za jačanje povezanosti Srbije i regiona i otvoriće nove perspektive za olakšavanje kretanja ljudi, širenje robne razmene i unapređenje ekonomske saradnje u regionu.

Foto: Nemanja Nikolić





Živopisna praksa zajedničke izgradnje inicijative "Pojas i put"



Železnička pruga Budimpešta-Beograd predstavlja jedan od značajnih projekata zajedničke izgradnje inicijative "Pojas i put" sa zemljama Centralne i Istočne Evrope, kao i važan rezultat praktične saradnje Srbije i Kine. Tokom posete Srbiji u maju 2024. godine, predsednik Si Đinping i predsednik Aleksandar Vučić u zajedničkoj izjavi dve zemlje istakli su značaj projekta modernizacije železničke pruge Budimpešta-Beograd za jačanje povezanosti Srbije i regiona i izrazili spremnost da nastave sa zajedničkim radom na blagovremenom završetku srpske deonice pruge. U maju 2026. godine predsednik Si Đinping uručio je predsedniku Aleksandru Vučiću Medalju prijateljstva Narodne Republike Kine. U relevantnim izveštajima navedeno je da su projekti saradnje Srbije i Kine, uključujući železničku prugu Budimpešta-Beograd, dodatno produbili praktičnu saradnju dve zemlje u oblasti infrastrukture, dok je ova železnička pruga postala važan simbol regionalne povezanosti. Tokom protekle godine, od Beograda preko Novog Sada do Subotice, železnička pruga Budimpešta-Beograd nastavlja da povezuje gradove i lokalne zajednice pružajući bržu, efikasniju i pogodniju železničku uslugu.

Kao jedan od ključnih infrastrukturnih projekata koji zajednički realizuju Srbija i Kina, ova železnička veza koja prolazi kroz severni deo Srbije nastavlja da olakšava putovanja građana, unapređuje regionalnu povezanost i predstavlja važan rezultat praktične saradnje Srbije i Kine i zajedničke izgradnje inicijative "Pojas i put".







1/7 Vidi galeriju Jedna godina od puštanja u rad celokupne deonice mađarsko-srpske železnice u Srbiji Foto: Nemanja Nikolić, Zorana Jevtić