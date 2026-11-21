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Finska nastoji da od Rusije i Gasproma naplati više od 25 milijardi evra na osnovu tri odluke međunarodnih arbitražnih sudova kojima je dosuđena odšteta.

Prema dostupnim informacijama, nikada ranije nije pokušana naplata tako velikog iznosa preko finske službe sudskih izvršitelja, preneo je Yle.

Najveći pojedinačni zahtev, vredan oko 16,4 milijarde evra, odnosi se na kompaniju Gasprom eksport i povezan je sa prekidom isporuke gasa nemačkoj energetskoj kompaniji Uniper i drugim evropskim kompanijama 2022. godine.

Preostalih gotovo 10 milijardi evra potražuje se od ruske države u dva slučaja.

Luksemburška kompanija Jukos kapital traži oko 4,3 milijarde evra zbog, kako navodi, nezakonitog dezinvestiranja početkom 2000-ih, na osnovu međunarodne arbitražne presude iz 2021. godine.

Ukrajinska kompanija Naftogas potražuje 4,9 milijardi evra na osnovu arbitražne presude iz Haga iz 2023. godine, kojom je Rusiji naloženo da joj nadoknadi štetu.

Ipak, malo je verovatno da će celokupan iznos biti naplaćen, jer Rusija i Gasprom nemaju dovoljno imovine u Finskoj koja bi mogla da bude zaplenjena i prodata.

Za potpunu naplatu duga bilo bi neophodno da dužnici prebace značajnu imovinu u tu zemlju, što se smatra malo verovatnim.

U Finskoj je već zaplenjena ruska imovina vredna desetine miliona evra, uključujući nekretnine, akcije u stambenim preduzećima i gotovinu.

Zaplenu su obezbedili Naftogas i njegove podružnice, koje traže odštetu od više milijardi zbog okupacije Krima.

Međutim, početkom novembra Apelacioni sud u Helsinkiju obustavio je dalje zaplene, nakon što je Apelacioni sud u Hagu u septembru presudio da arbitražni tribunal nije imao nadležnost za većinu potraživanja. Ranije zaplene ostale su na snazi.

Rusija osporava dosuđene odštete i njihovo izvršenje pred sudovima u Finskoj i drugim zemljama.