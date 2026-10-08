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Za ljubitelje putovanja, prirode i neobičnih poslova u Finskoj se otvorila nesvakidašnja prilika. Turistička organizacija Visit Turku Archipelago traži osobu koja će nekoliko dana obilaziti arhipelag Turku i istraživati njegove mirise - od morskog vazduha i borovih šuma do sauna i sveže pečenog hleba.

Organizatori veruju da je arhipelag Turku destinacija koja najbolje miriše na svetu. Međutim, kako kažu, sopstveni nos nije dovoljno nepristrasan da bi to mogao da potvrdi, pa su odlučili da zaposle nekoga ko će to proceniti umesto njih. I nije reč samo o marketinškoj ideji. Posao je stvaran, postoji ugovor o radu i obezbeđena je plata, a od kandidata se, slikovito rečeno, traži samo – dobar nos.

Angažman će trajati od pet do sedam dana tokom maja ili juna 2027. godine, a tačne datume organizatori će dogovoriti sa izabranim kandidatom. Za ceo posao predviđena je naknada od 2.000 evra bruto, uz zakonsku naknadu za godišnji odmor. Troškove putovanja i smeštaja tokom angažmana u potpunosti pokriva poslodavac. Sa izabranom osobom biće zaključen ugovor o radu na određeno vreme sa kompanijom Visit Turku Archipelago Oy.

Šta će zapravo raditi?

Izabrani kandidat dobiće titulu zvaničnog "Nosa“ arhipelaga Turku. Njegov zadatak biće da obilazi ostrva i procenjuje njihove karakteristične mirise.

Od morskog vazduha i mirisa borove šume do sauna i tek pečenog hleba, kandidat će morati da opiše i analizira ono što oseti tako da i drugim ljudima dočara taj doživljaj.

Pritom neće biti dovoljno samo mirisati. Izabrana osoba moraće sama da fotografiše i snima video-zapise, a Visit Turku Archipelago koristiće taj sadržaj na društvenim mrežama i drugim komunikacionim kanalima.

Na kraju angažmana kandidat će morati da podnese i izveštaj o svojim nalazima.

Ne treba vam diploma, ali nos mora biti dobar

Za ovu poziciju nije potrebno obrazovanje iz oblasti parfema niti prethodno iskustvo u toj industriji. Organizatori traže osobu koja dobro opaža mirise, ume da ih ubedljivo opiše i dovoljno je opuštena da sve to predstavi pred kamerom.

"Ne treba vam diploma škole za parfeme. Treba vam nos za dobre stvari u životu, hrabrost da ga gurnete tamo gde drugi nisu i samopouzdanje da o tome govorite pred kamerom“, poručuju organizatori.

Kažu i da je poželjno da kandidat nije alergičan na saunu. Za prijavu je potrebno imati najmanje 18 godina, zakonsko pravo na rad u Finskoj u trenutku prijave i tokom angažmana, sopstvenu opremu za snimanje videa i fotografija, poput pametnog telefona, kao i biti dostupan tokom celog predviđenog perioda rada.

Neće biti klasičnog razgovora za posao

Kandidati neće prolaziti intervju. Visit Turku Archipelago izabraće "Nosa“ na osnovu prijave i video-snimka.

Prilikom izbora ocenjivaće se koliko ubedljivo kandidat koristi čulo mirisa i koliko živopisno opisuje ono što oseti, kako se snalazi pred kamerom, kakvu prisutnost ima na društvenim mrežama i kakav ukupan utisak ostavi na žiri.

Evo kako se prijaviti

Zainteresovani najpre treba da objave kratak video na Instagramu ili TikToku. U njemu moraju da se predstave kao kandidati za posao "Nosa“, da izaberu predmet po sopstvenom izboru, pomirišu ga i opišu šta su osetili.

Organizatori žele da vide i samu tehniku mirisanja, jer i ona ulazi u ocenjivanje. Video treba objaviti na javnom profilu, označiti @saaristo_finland i dodati oznaku #SaaristoNoseJob.

Nakon toga potrebno je popuniti prijavni obrazac i u njega dodati link ka video-snimku. Prijava se smatra potpunom samo ako sadrži i video i popunjen obrazac.

Rok za prijavu je 25. oktobar 2026. godine u 23.59 po finskom vremenu (UTC+2).

Nakon isteka roka organizatori će pregledati sve prijave. Svi kandidati trebalo bi da mejlom dobiju odgovor najkasnije do 10. novembra, bez obzira na to da li su odabrani ili ne.

Uz glavnog kandidata biće izabrano i nekoliko rezervnih osoba koje bi mogle da uskoče ukoliko prvoplasirani kandidat ne bude mogao da prihvati posao. Ime izabranog "Nosa“ biće objavljeno 17. novembra.

Uslovi i naknada unapred su određeni i o njima nema pregovora. Svi kandidati dobijaju istu ponudu, a zakasnele i nepotpune prijave neće biti razmatrane.