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Sveobuhvatno planiranje putovanja u Zemlju izlazećeg sunca, posebno na čitavih mesec dana, zvuči kao ostvarenje životnog sna, ali ujedno i kao ozbiljan logistički poduhvat. Nedavna objava na Redditu, gde je jedna korisnica zatražila savete i realne procene troškova za 30 dana u Japanu (15 dana Tokio, 15 dana Osaka), izazvala je veliku pažnju i otkrila koliko se iskustva i budžeti mogu drastično razlikovati.

Odgovori su varirali od onih koji tvrde da je dovoljno par hiljada evra, do onih koji smatraju da bez ogromnog kapitala ne treba ni kretati na put.

Koliko zaista košta mesec dana u Japanu

Najveća konfuzija među putnicima nastaje upravo oko budžeta. Jedan korisnik samouvereno tvrdi:

- Bez 10.000 evra po osobi ne treba se glupirati. Japan nije Sicilija.

Međutim, realnost onih koji su nedavno boravili tamo je znatno drugačija i ohrabrujuća. Japan je, usled trenutnog pada vrednosti jena, postao izuzetno pristupačan, što potvrđuju i iskustva sa terena. Jedan par koji je pre godinu dana boravio u Japanu na četiri nedelje podelio je svoju računicu:

- Potrošili smo oko 5.000 evra po glavi sve ukupno, od toga je 1.300 evra bila avionska karta. Nismo se nešto preterano razbacivali, ali nismo ni pazili na svaki dinar, bilo je tu i šopinga i nekih skupljih barova... Plus, dosta smo putovali po Japanu.

Foto: Christian Kober / robertharding / Profimedia

Kada se podvuče crta i analiziraju iskustva, troškovi se mogu podeliti u tri jasne kategorije u zavisnosti od stila putovanja.

Za putnike koji preferiraju "štedljivi budžet", mesec dana u Japanu može koštati između 2.500 i 3.500 evra po osobi. Ovaj iznos podrazumeva "lov" na povoljnije avio-karte, boravak u skromnijem, osnovnom smeštaju, ishranu zasnovanu na gotovim lokalnim jelima iz supermarketa i vrlo pažljiv, strogo ograničen šoping.

S druge strane, umereni i najrealniji budžet kreće se između 4.000 i 5.000 evra po osobi. Sa ovim iznosom možete računati na prosečnu cenu avio-karte od oko 1.000 evra, komforan i dobar smeštaj, česte posete lokalnim restoranima, kao i slobodu da bez stresa platite međugradske vozove i izlete do Kjota ili Nare. U ovu cifru je, kako iskustva pokazuju, uračunat i solidan prostor za neplanirane troškove i kupovinu suvenira i sitnica.

Za one koji ne žele apsolutno nikakva ograničenja, luksuzni budžet zahteva izdvajanje od 8.000 pa do preko 10.000 evra po osobi. Ovakav stil putovanja otvara vrata luksuznih hotela na centralnim lokacijama, neograničenog korišćenja najbržih vozova bez obaziranja na cenu pojedinačnih karata, svakodnevnih obroka u skupim restoranima (posebno onima koji služe zapadnjačku hranu) i potpunu slobodu kada je u pitanju šoping.

Trik za najveću uštedu

Foto: Simon Montgomery / robertharding / Profimedia

Ako planirate putovanje sa bebom, tajming je sve. Jedan od najkorisnijih saveta iz diskusije tiče se starosti deteta u trenutku putovanja.

- Najveća ušteda je ako možete da odete i vratite se pre nego što dete napuni dve godine jer onda ne plaća avion.

Avio-kompanije uglavnom naplaćuju samo takse (ili minimalan procenat karte) za decu mlađu od dve godine koja sede u krilu roditelja. Ako dete napuni dve godine tokom putovanja, za povratni let ćete morati da platite punu ili dečiju tarifu koja je znatno viša.

Hrana i svakodnevni troškovi

Svakodnevni život u Japanu trenutno može biti jeftiniji nego u mnogim evropskim prestonicama.

- Sve je dosta jeftinije nego u Evropi. To jedino ne važi za zapadne stvari, tipa pica i slično. Ako se držiš lokalnih stvari super ćete proći - napisao je jedan od korisnika.

Iako su lokalne prodavnice (Kombini, poput 7-Eleven ili Lawson) zabavne i praktične, za boravak od mesec dana oslonite se na prave supermarkete. Oni su znatno jeftiniji, iako zahtevaju malo snalaženja jer zaposleni retko govore engleski.

Takođe, ne zaboravite da stalno nosite pasoš sa sobom. Za kupovine preko 5.000 jena u mnogim prodavnicama ostvarujete pravo na trenutni povraćaj poreza (obično 10%), što donosi ogromnu uštedu na duže staze.

Putovanje u Japan na mesec dana jeste velika investicija, ali sa realnim budžetom od oko 4.000 do 5.000 evra po odrasloj osobi, možete imati izuzetno kvalitetan, ispunjen i opušten odmor.