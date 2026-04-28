Kako da sa poslodavcem načnete "osetljivu" temu povećanja plate, da li je bolje preći u drugu kompaniju ako su finansijski uslovi bolj, pitanja su na koja je odgovore dala Milena Manojlović Kostenjak, Rukovodilac sektora za regrutaciju i selekciju, GI Group Holding, gostujući u Mondo podkastu "Keš ekspert".

Na pitanje kada i kako pregovarati o povećanju plate, Milena Manojlović Kostenjak najpre podseća da je to na domaćem tržištu oduvek bila tabu tema.

- Vi znate u kakvoj je trenutnoj situaciji kompanija u kojoj radite. Da li je trenutno tržište stabilno? Da li naša kompanija zarađuje kao što je zarađivala i do sada? Da li smo u krizi? Da li vidim da se dešavaju neka otpuštanja ili planiraju neka otpuštanja? Tada, naravno, nije dobro vreme da tražim povišicu, ali u trenucima kada sam možda uspešno odradio neki projekat, kada sam pohvaljen i prepoznat za nešto unutar kompanije, vidim da privređujemo jako dobro u poslednje vreme...To su momenti kada je ispravno da pričamo o tome. A naravno, u nekim kompanijama postoje godišnji razgovori koji su uvek dobra prilika da barem pitamo kada možemo to da očekujemo da bismo pravili svoje planove.

Kako kaže, ne treba bežati od priče o plati i uvek možemo da je načnemo. Međutim, ne znači da ćemo baš tada da dobijemo povišicu.

Voditeljku Jelenu Gavrilović zanimalo je kako se igra ta uloga, a da ne ispadnemo "negativac" u očima poslodavca.

- Sigurno je da kada ste kratko u kompaniji, nije pravi momenat za to, ali zato je važno da kada dolazite u kompaniju, pričate o tome. Dobićete neki odgovor, da li na svakih šest meseci, da li na kraju fiskalne godine. I onda sačekate taj rok. Ali čak i pored toga, ponavljam, ako nešto odlično uradite i mislite da zaslužujete u tom trenutku, slobodno treba da odete i da pitate. Nije samo šta smo pitali, već i kada i kako.

Na pitanje zašto toliko "bežimo" od priče o plati i da li su strane prakse o transparentnosti zarada dobre, sagovornica je istakla:

- Naše tržište je vaspitavano da se o plati ne govori, ali sve se više priča o transparentnosti zarade. Neke zemlje su uvele zakon, neke uvode sada, i verujem da će stići do nas i volim da mislim da će uticati pozitivno. Ozbiljni sistemi su pokazali da postoji način da vi uvek dodatno nagradite kvalitetan rad, lojalnost i tako dalje, kroz nagrade, kroz beneficije i tako dalje. Ali za plate će nam barem olakšati na ovom našem tržištu, da se po tom pitanju otvorimo, kao što nas Gen Z uči da pitamo šta da očekujem, kad ću da napredujem. Tako isto je okej da i ja znam koje su zarade koje mogu da očekujem, pa možda i prema tome da planiram svoju karijeru.

Tražili smo povišicu, nismo je dobili, i šta sad? Da li se isplati menjati posao zbog bolje plate?

- Može da bude jako isplativo, a može da bude i katastrofa. Duže od 20 godina intervjuišem kandidate na najrazličitijim pozicijama, susrela sam se sa time da ste imali vrhunske stručnjake, menadžere i direktore na visokim pozicijama sa jako visokim platama, koji pređu posle deset godina u drugi sistem u kome se uopšte ne snađu i vrlo brzo ostanu bez ikakve zarade.

Kako neko na prekretnici da napravi sebi računicu za promenu posla?

- Znam ljude koji misle o promeni posla, na primer, u trenutku kada imaju troje male dece, već su deset godina u istoj kompaniji, nisu srećni zbog para, ali mogu da izađu tačno na vreme. Kad god su deca bolesna, niko ih ne pita i mogu da odu kući, a važno im je da budu uz decu... I da li onda vredi razlika od, recimo, 20 odsto zarade, ali u kompaniji koja neće dozvoliti da izađete ako je dete bolesno? I da li će vas ta razlika usrećiti? Neće.

- Kada vidite da u kompaniji u kojoj ste trenutno nema prostora za vaš dalji razvoj i napredovanje, a vi želite da još rastete, to je pravi trenutak kada treba da promenite posao. Ako mislite da kompanija ima mnogo više, a ne ceni vas dovoljno, pa vi ne dobijete taj deo kolača, onda treba da promenite posao. Jer najgore je ako idete na posao svaki dan, a muka vam je u stomaku, ili svaki dan odlazite na posao i mislite da vas tu ne cene dovoljno. To sebi čovek ne sme da radi. Ja ću tada da savetujem čak i da promenite posao i za manju platu - zaključila je Milena Manojlović Kostenjak.