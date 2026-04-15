Astronauti misije Artemis 2, koji su otišli dalje od Zemlje nego iko u poslednjih nekoliko decenija, za svoj poduhvat dobijaju platu koja mnoge može iznenaditi, naročito kada se uporedi sa svakodnevnim zanimanjima. Četvoročlana posada uspešno je sletela u Tihi okean, nedaleko od obale San Dijega, u petak uveče, nakon desetodnevne misije tokom koje su obišli dalju stranu Meseca. Ova misija je prva takve vrste posle više decenija i često se poredi sa misijom Apollo 13 iz 1970. godine. Međutim, postavlja se pitanje koliku zaradu ostvaruju astronauti Rid Vizeman, Viktor Glaver, Kristina Koh i Džeremi Hansen za ovakav podvig.

Prema podacima NASA-e iz 2024. godine, prosečna plata astronauta iznosi oko 152.258 dolara godišnje, uz napomenu da je taj iznos "usklađen kako bi pratio svako povećanje" u narednim godinama. Džeremi Hansen, jedini Kanađanin u posadi, prima približno istu zaradu od svoje države.

Još zanimljivije je to što tokom boravka u svemiru ne postoji dodatna novčana naknada za odlazak na Mesec, niti se isplaćuju dodaci za rizik, prekovremeni rad ili bonusi zasnovani na učinku. To je slučaj uprkos fizičkim naporima i izazovima kroz koje astronauti prolaze tokom i nakon misije.

Njihova plata ostaje ista bez obzira na to da li se nalaze na Zemlji ili u svemiru, iako uz nju dolaze standardne beneficije poput osiguranja, plaćenog odsustva i penzionih planova.

Dodatne pogodnosti uključuju subvencionisani prevoz, smeštaj, obroke, parking, kao i pristup obrazovnim programima i stipendijama NASA-e.

Kada se posmatra osnovna zarada, ona je uporediva sa primanjima zaposlenih na srednjem nivou u kancelarijskim poslovima ili u kvalifikovanim zanatima. Iako plata deluje iznenađujuće za ovako zahtevno zanimanje, konkurencija je izuzetno velika - NASA prima oko 10 kandidata od više od 8.000 prijavljenih.

Za one koji žele slična primanja bez odlaska u svemir, postoji niz zanimanja sa uporedivim zaradama i jednostavnijim procesom zapošljavanja. Među njima su visoke državne pozicije poput specijalnih agenata FBI-ja koji vode kancelarije, inženjera u NASA-i ili viših savetnika za javne politike. Takođe, u oblastima zdravstva i tehnologije postoje poslovi sa platama između 150.000 i 155.000 dolara, poput farmaceuta, specijalizovanih medicinskih sestara, IT menadžera i iskusnih softverskih inženjera.

Zanimljivo je da neka naizgled obična zanimanja donose znatno veće prihode od onih koje imaju astronauti. Kopiloti u komercijalnim avio-kompanijama zarađuju između 120.000 i 260.000 dolara godišnje, dok kapetani velikih avio-kompanija mogu imati primanja od 200.000 do čak 500.000 dolara.

Još iznenađujući je podatak da spasioci na plažama u Los Anđelesu mogu zaraditi i do 500.000 dolara godišnje, prema organizaciji OpenTheBooks, što je više nego trostruko u odnosu na platu astronauta. Ova organizacija je 2022. godine objavila da je kapetan spasilaca Danijel Daglas te godine zaradio ukupno 510.283 dolara, od čega je osnovna plata iznosila 150.000, dok je ostatak ostvaren kroz dodatke, beneficije i prekovremeni rad. Iza njega se našao šef spasilaca Fernando Boiteuks sa zaradom od 463.517 dolara.

U međuvremenu, menadžeri Walmart Supercentra mogu ostvariti prihode veće od 400.000 dolara godišnje, zahvaljujući izdašnim bonusima i paketima kompenzacija koji uključuju i akcije kompanije. Među zanimanjima koja nadmašuju plate astronauta nalaze se i izvršni direktori, finansijski direktori, specijalizovani advokati i direktori prodaje.