Jedna, naizgled, jednostavna stvar može napraviti veliku razliku u odnosima sa zaposlenima, klijentima, investitorima, šefom ili bilo kim s kim sarađujete. To je otvoreni dijalog, odnosno razgovor „hajde da se uskladimo“.

Ovu ideju promoviše Melodi Vajlding, poznata kao stručnjak za ljudsko ponašanje, profesor, poslovni trener i autorka, koja je svojim klijentima i čitaocima predstavila deset ključnih razgovora koji pomažu da poslovni odnosi postanu zdraviji i produktivniji. Svi su korisni, ali Vajlding smatra da je razgovor o usklađenosti najvažniji i najbolje mesto da se počne.

Šta je razgovor „hajde da se uskladimo“?

U pitanju je razgovor koji pomaže da se utvrdi kako se vaš rad, projekat ili proizvod uklapaju u ciljeve osobe sa kojom sarađujete, bilo da je reč o šefu, kolegi ili klijentu.

Foto: Shutterstock

- Razgovor o usklađenosti je proces u kojem zajedno definišete kako se vaš rad uklapa u širu sliku i dogovarate se šta znači uspeh - piše Vajlding.

Ovaj pristup je posebno koristan u radu sa klijentima. Ako ne razumete šta klijent želi da postigne saradnjom sa vama, nećete znati kako on meri uspeh i možete uložiti mnogo rada u pogrešnom pravcu.

Primer iz prakse

- Zamislite da klijent traži preporuke za novu poslovnu inicijativu. Vi nedeljama istražujete, analizirate podatke i pripremate izveštaj sa grafikama i tabelama. Međutim, klijent je zapravo želeo samo kratku procenu ili okvirni predlog u roku od 24 sata. Bez razgovora o usklađenosti, verovatno ne biste saznali da vaš iscrpan rad nije odgovorio na stvarne potrebe. Kada redovno razgovarate o ciljevima i očekivanjima, jasno možete odrediti šta ima prioritet, a gde trošite vreme - objašnjava Vajlding.

Kompanija, zaposleni Foto: Thinkstock

Razgovor sa zaposlenima

Iako Vajlding naglašava odnos između zaposlenih i menadžera, razgovor o usklađenosti podjednako je važan i u suprotnom smeru, šef bi trebalo da ga vodi sa svojim timom.

Kada zaposleni znaju koje aktivnosti zaista donose vrednost, a koje ne, postaju produktivniji i manje frustrirani. Ako su preopterećeni i ne znaju odakle da počnu, razgovor o usklađenosti pomaže da postave prioritete.

Razgovor mora biti dvosmeran. Menadžer objašnjava svoje ciljeve i prioritete, ali i pita zaposlene o njihovim ciljevima: kako njihov posao doprinosi njihovim ličnim ambicijama.

Na primer, ako neko želi da napreduje u industriji, možete mu omogućiti da govori na konferencijama. Ako neko balansira posao i roditeljstvo, možete mu pružiti veću fleksibilnost.

Šef, zaposleni Foto: Shutterstock

Kako pokrenuti razgovor?

Vajlding preporučuje da se razgovor unapred zakaže i da mu se posveti dovoljno vremena.

- Ako ovo radite prvi put, može delovati neprijatno, ali većina ljudi ceni kada ih neko pita o njihovim ciljevima i prioritetima. Probajte ovakvu formulaciju: "Voleo bih da se uverimo da smo na istoj strani kada je reč o prioritetima. Kratak razgovor o tome pomogao bi mi da bolje razumem šta je vama trenutno najvažnije".

Održavajte razgovor redovno

Ovo ne treba biti jednokratna aktivnost. Ciljevi i prioriteti se menjaju, pa bi razgovor „hajde da se uskladimo“ trebalo voditi najmanje jednom u šest meseci do godinu dana. Što ste bolje usklađeni sa klijentima, zaposlenima i partnerima, to će vaš posao i odnosi biti uspešniji.

- Biti usklađen znači razumeti kako se vaš rad uklapa u tuđe ciljeve. Ovo nije samo alat za menadžere, već za svakog preduzetnika, zaposlenog i saradnika - zaključuje Vajlding.