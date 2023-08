120 NA SAT, 10 STANICA, OČAS POSLA! Vozom od centra Beograda do aerodroma, evo otkad

Foto: Printscreen/Video Plus

Opština Surčin, na periferiji Beograda, planirana je kao centar projekta “Ekspo 2027”, u kojoj će biti izgrađen Nacionalni stadion, novi Beogradski sajam, veliki stambeni kompleksi, razni komercijalni objekti... Svi ovi ambiciozni i atraktivni projekti, međutim, ništa ne bi značili ukoliko ovaj deo prestonice ne bi na adekvatan način bio spojen sa centrom grada, odnosno ako se ne bi omogućio lagan, jeftin i masovan transport na fudbalske utakmice, koncerte, sajmove.

A za to je planirana izgradnja pruge kako bi se lagano od Nacionalnog stadiona, ili Aerodroma “Nikola Tesla”, stizalo do centra, tačnije do Glavne železničke stanice u Prokopu.

Kako je obelodanjeno prilikom prezentacije ekonomskog plana razvoja Srbije do 2027. godine, biće izgrađena dvokolosečna elektrificirana pruga dužine 18 kilometara, od Nacionalnog stadiona do Prokopa, sa ukupno 10 stanica, a vozovi koji će saobraćati brzinom od 120 kilometara na sat trasu će, kako je istaknuto, prelaziti za 15 do 25 minuta.

Ova razlika u dužini putovanja će se, kao i prilikom putovanja brzom prugom od Beograda do Novog Sada, ogledati u broju stanica, pa će postojati ekspresni vozovi koji će, najverovatnije, osim na Prokopu stajati još samo na Novom Beogradu i kod Aerodroma “Nikola Tesla”, dok bi oni drugi primali putnike na svim predviđenim stanicama.

Na ovaj način, ne samo da bi se (širi) centar grada povezao vozom sa Nacionalnim stadionom i Sajmom, nego takođe i aerodromom, što je, inače, praksa u mnogim velikim evropskim gradovima, bez obzira da li imaju metro ili ne.

Realizacija 2026. godine

Kako je naznačeno tokom prezentacije, ovaj projekat trebalo bi da bude realizovan tokom 2026. godine.

- Zbog organizacije “Ekspo 2027”, realizacija projekta mora da bude gotova do 1. decembra 2026, dakle godinu da pre njenog održavanja - rekao je predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

On je naglasio da očekuje da će građanima tim vozom biti potrebno između 15 i 25 minuta od Aerodroma “Nikola Tesla” do centra Beograda, da će postojati vozovi sa tri stanice i oni sa osam ili dvanaest. Naime, kako je dodao, plan je da se nova trasa železničke pruge proširi posle i do Obrenovca.

- Taj voz će zatim ići dalje do Jakova i Obrenovca. Na taj način ćemo vozom spojiti centar Beograda sa Obrenovcem, Jakovom, Surčinom, defakto Batajnicom, Kamendinom, Zemun poljem, Altinom, Tošinim bunarom, Novim Beogradom i Beograd centrom - kazao je predsednik Srbije.

Kako se moglo videti na prezentaciji, na prvobitnoj trasi, osim početnih stanica Beograd centar (Prokop) i Nacionalni stadion, kompozicije će stajati i na stanicama Novi Beograd, Tošin bunar, Zemun, Altina, Zemun polje, Singidunum, Aerodrom i Surčin.

Na kraju i nimalo nevažan detalj. Naime, izvesno je da će na ovoj relaciji biti korišćeni novi, moderni “Štadlerovi” vozovi (jedan kontingent je nedavno pristigao u Srbiju) koji sada saobraćaju, na primer, od Beograda do Novog Sada, a ne stari i istrošeni kakvi danas voze u okviru BG voza ka periferiji prestonice.

Inače, ideja o vozu koji povezuje centar Beograda sa aerodrmom postoji već nekoliko decenija, a ozbiljnije je razrađena i predstavljena 2017. godine, kada u planu još nije bio ni Nacionalni stadion, ni preseljenje Beogradskog sajma. Tada se razmišljalo da se prugom povežu Aerodrom “Nikola Tesla” i stanica na Novom Beogradu, koja je svojevremeno čak bila kandidat i za Glavnu železničku stanicu u prestonici.

“Dužina linije bi bila 16 kilometara i imala bi šest stanica, a vozovi bi saobraćali u razmaku od 15 minuta u vršnom satu, a na 30 minuta van vršnog sata. Na ovaj način bi aerodrom bio direktno povezan sa budućom Glavnom autobuskom stanicom u Bloku 42”, kazali su tada čelnici grada.

Koje su stanice nove železničke pruge Beograd centar Novi Beograd Tošin bunar Zemun Altina Zemun polje Singidunum Aerodrom Surčin Nacionalni stadion Jakovo Obrenovac

