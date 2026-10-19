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Kako izgleda glavni grad iz vazduha- Beograđani i gosti mogu videti iz panoramskog balona na Adi Ciganliji, koji se diže 150 metara u vis. Balon je u bojama izložbe EXPO 2027.

Beograd je dobio novu panoramu. Sa Ade Ciganlije posetioci će moći da ga pogledaju sa 150 metara iznad tla. Veliki panoramski balon, imao je prvi let u susret međunarodnoj izložbi Ekspo 2027 i prvi je takav na Balkanu.

- Osam meseci do otvaranja kapija Ekspa, koji će trajati naredne godine, od 15. maja do 15. avgusta pokazujemo novu atrakciju. Kao što i Ekspo tema, "Igraj za čovečanstvo, sport i muzika" nas sve podstiču da istražujemo, da stvari posmatramo iz nove perspektive, tako će i ovaj balon doprineti jednoj novoj atrakciji Beograda i učiniti da svi Beograđani i svi turisti koji dolaze u Srbiju imaju još jedan doživljaj, i još jedan razlog da duže ostanu kod nas - naglašava izvršni direktor kompanije Ekspo 2027 Igor Kovačević.

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 Još 1878. godine, tokom Svetske izložbe u Parizu, balon je korišćen kako bi omogućio posetiocima da grad sagledaju iz potpuno nove perspektive.

Balona prima 30 putnika - vožnja traje osam minuta

Ideja je da se i u Beogradu spoje istorija i savremeni turizam. Rad panoramskog balona zavisiće od vremenskih uslova, ali i od potrebe da se zaštiti prirodno okruženje. Zbog perioda preleta malog vranca, zaštićene vrste ptice, planirano je da balon ne radi od 1. novembra do 31. marta.

- Ovaj balon koji će se uzdizati na 150 metara visine biće zaista jedna lepa atrakcija za sve naše sugrađane koji će moći da vide Beograd, Adu Ciganliju i prelepu zelenu oazu sa 150 metara visine. Ono što mogu da napomenem je da u balon staje 30 ljudi i da će vožnja trajati 7- 8 minuta - kaže Maja Pavlović iz JP "Ada Ciganlija".

Tokom izložbe Ekspo balon bi mogao da privuče i brojne posetioce iz zemlje i inostranstva, a planirano je da i nakon izložbe ostane deo turističke ponude Beograda.

Biznis Kurir/RTS

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