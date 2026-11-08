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"Krađe na aerodromima događaju se mnogo češće nego što ljudi misle, ali se o njima retko govori", upozorava za magazin Travel + Leisure Danah Iv, stručnjakinja za ličnu bezbednost i autorka knjige "Street Smarts", u kojoj je celo poglavlje posvetila bezbednosti tokom putovanja.

- Problem je i u tome što se ukradeni prtljag na aerodromima često ne vodi kao ukraden, već kao izgubljen - objašnjava Lojd Figins, direktor kompanije TRIP Group, specijalizovane za prevenciju rizika tokom putovanja. Zbog toga je kofere teže pronaći, a stvarni razmeri problema ostaju prikriveni.

Prtljag koji lopovi zaobilaze

- Tako niko ne može "slučajno" da ode sa vašom torbom - kaže Figins.

Jednako je važno i šta piše na etiketi za prtljag. Ime i kućnu adresu nikako ne bi trebalo da stavljate na nju jer bi kriminalci te podatke mogli da iskoriste kako bi vam opljačkali dom dok ste na putovanju. Umesto toga, vizitkartu sa podacima stavite u unutrašnjost kofera ili koristite pametnu etiketu preko koje avio-kompanija može da vas kontaktira ukoliko se prtljag izgubi.

Skupi koferi, dodaje Figins, uvek privlače neželjenu pažnju, a ugrađena brava često nije dovoljna zaštita. Dodatni katanac koji se jasno vidi na rajsferšlusu može da odvrati lopove, koji će radije potražiti lakšu metu. Pre predaje prtljaga, pametno je u kofer staviti i uređaj za praćenje, poput Eplovog (Apple) uređaja AirTag, ali na skriveno mesto kako ga lopov ne bi odmah pronašao i bacio.

Dokumenti i torba uvek treba da budu na dohvat ruke

Najvrednije stvari treba držati tamo gde ih vidite i osećate, a ne iza leđa ili ispod sedišta. Prema rečima Danah Iv, svaka torba koja nije ispred vas čini vas lakšom metom za lopove. Pasoš, novčanik, mobilni telefon i novac najbolje je držati u maloj torbici koja se nosi uz telo, na primer oko vrata ili struka.

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Torbe koje ne mogu da se zatvore predstavljaju pravi poziv lopovima jer je dovoljna samo sekunda da neko posegne u otvorenu torbu i izvuče mobilni telefon. Zato birajte torbe sa rajsferšlusom, a tokom bezbednosne kontrole nikada ne stavljajte mobilni telefon samostalno u plastičnu posudu jer može da nestane za tren oka.

Velika greška je i skidanje torbe kada sednete ili odete do toaleta.

- Torbica okačena na kuku pri vrhu vrata kabine idealna je prilika da je neko jednostavno dohvati sa druge strane, i to u trenutku kada ste najranjiviji - upozorava Iv.

Zato se preporučuje nošenje torbe preko tela ili oko struka, koju nećete imati potrebu da često skidate.

Punjači, Wi-Fi i slušalice - zamke koje mnogi potcenjuju

- Stanice za punjenje jedan su od najčešćih mesta krađa na aerodromima - kaže Iv, koja nikada ne ostavlja svoj mobilni telefon bez nadzora. Mnogo sigurnije je da na put krenete sa napunjenom prenosnom baterijom.

Lopovi danas ne ciljaju samo predmete već i lične podatke. Javni Wi-Fi na aerodromu može da omogući hakerima pristup ličnim informacijama ili bankovnim računima, a šteta koju na taj način mogu da naprave često je mnogo veća od one koju biste pretrpeli krađom mobilnog telefona. Zbog toga se putnicima koji često putuju savetuje korišćenje VPN-a.

Na kraju, stručnjakinja upozorava i na slušalice koje potiskuju spoljašnju buku. Prema njenim rečima, to je jedna od navika zbog kojih osoba najlakše postaje meta lopova jer potpuno gubi kontakt sa okolinom.

Ukoliko ne možete bez muzike ili telefonskih razgovora, birajte otvorene slušalice koje vam omogućavaju da i dalje čujete šta se dešava oko vas.