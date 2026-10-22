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Evropski parlament usvojio je danas ažurirana pravila Evropske unije (EU) u vezi sa zaštitom i informisanjem putnika u slučaju poremećaja prilikom putovanja.

Uredba, kojom će biti ojačana zaštita prava putnika u svim vrstama prevoza, usvojena je sa 652 glasova za, dva protiv i osam uzdržanih na plenarnoj sednici EP u Strazburu.

U usvojenom tekstu pojašnjena su pravila o nadoknadi troškova u slučaju otkazivanja letova rezervisanih preko posrednika, kao što su putničke agencije ili internet platforme za rezervacije, saopštio je EP.

Putnici imaju pravo na puni povraćaj novca, uključujući naknadu za posredovanje, u roku od 14 dana, pri čemu posrednici u trenutku rezervacije moraju obavestiti putnike o primenjivim aranžmanima za povraćaj troškova.

Putnici će, kako je predviđeno, moći da podnesu zahteve koristeći se standardizovanim obrascima za povraćaj troškova i odštetu ili bilo kojim jednakovrednim obrascem koji osigurava prevoznik.

Zajednički obrasci biće dostupni na internet stranama Evropske komisije, na svim jezicima i za sve vrste putovanja.

Novim pravilima pojačana su i prava osoba sa invaliditetom i osoba smanjene pokretljivosti tako što se osobama u pratnji omogućava da besplatno sa njima putuju avionom ako je njihova prisutnost potrebna, kao što je već slučaj sa putovanjem autobusom, vozom ili brodom.

Nacionalnim telima dodeljena su veća ovlašćenja za istraživanje mogućih kršenja prava putnika. Moći će proaktivno da pokreću revizije, inspekcijske preglede ili razgovore s prevoznicima, a ne samo nakon primanja pritužbi putnika.

Nove mere bile bi primenjivane od 23. oktobra 2027. godine.

Pravima putnika u EU, kako je navedeno, obuhvaćeno je oko 13 milijardi putnika koji svake godine putuju avionom, vozom, autobusom ili trajektom u EU.