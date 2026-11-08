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Povratak na posao nakon porodiljskog odsustva može da otvori i pitanje zarade, naročito ako je u međuvremenu poslodavac povećao plate zaposlenima koji rade na istim radnim mestima. U takvoj situaciji postavlja se pitanje da li zaposlena ima pravo na istu osnovnu zaradu kao kolege ili poslodavac može da joj zadrži iznos koji je primala pre odlaska na odsustvo.

Prema rečima advokata Bogdana Đokića, odgovor prvenstveno zavisi od toga zbog čega je do povećanja došlo i na koji način je ono uređeno kod poslodavca.

- Ukoliko je promenjena osnovna zarada za određeno radno mesto, odnosno ako je poslodavac izmenio sistematizaciju zarada ili opšti akt kojim su utvrđeni iznosi plata, postoji snažan osnov da se nova zarada primenjuje i na zaposlenu koja se vraća sa porodiljskog odsustva - kaže Đokić.

Šta kaže zakon?

Naš sagovornik objašnjava da činjenica da je radnica tokom tog perioda bila odsutna sa posla ne bi smela sama po sebi da bude razlog da ostane na nižoj osnovnoj zaradi od kolega koji obavljaju isti posao. Drugim rečima, korišćenje zakonskog prava na porodiljsko odsustvo ne bi smelo da dovede do nepovoljnijeg položaja zaposlene u pogledu prava iz radnog odnosa.

Zakon o radu propisuje načelo jednake zarade za isti rad ili rad iste vrednosti koji zaposleni obavljaju kod istog poslodavca. Pri proceni da li je reč o radu jednake vrednosti uzimaju se u obzir, između ostalog, obrazovanje, stručnost, znanje i sposobnosti potrebni za obavljanje posla, odgovornost i doprinos zaposlenog poslovanju.

- To znači da naziv radnog mesta nije jedini kriterijum za poređenje zarada. Važno je utvrditi da li zaposleni zaista obavljaju isti posao ili poslove jednake vrednosti, pod uporedivim uslovima i uz sličan nivo odgovornosti - navodi advokat.

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Ona dalje ističe da ukoliko je poslodavac povećao osnovnu zaradu svim zaposlenima na određenoj poziciji, a jednu radnicu izostavio isključivo zato što je u vreme donošenja odluke bila na porodiljskom odsustvu, takvo postupanje moglo bi da predstavlja povredu prava na jednaku zaradu, ali i diskriminaciju po osnovu pola, trudnoće ili porodičnih obaveza, u zavisnosti od okolnosti konkretnog slučaja.

Zakon o radu predviđa da su odredbe ugovora o radu kojima se krši pravo na jednaku zaradu ništave, a zaposleni u slučaju povrede tog prava može da zahteva naknadu štete. Međutim, da li je u konkretnom slučaju došlo do povrede prava zavisi od dokaza, pravila o zaradama koja važe kod poslodavca i razloga zbog kojih je došlo do razlike.

Đokić ističe da je važno napraviti razliku između povećanja osnovne zarade i drugih oblika nagrađivanja zaposlenih.

- Nije svako povećanje primanja automatski razlog da svi zaposleni dobiju isti iznos. Osnovna zarada određuje se prema uslovima za obavljanje posla, dok se zarada po osnovu radnog učinka može razlikovati u zavisnosti od kvaliteta i obima obavljenog posla, kao i odnosa zaposlenog prema radnim obavezama. Zakon o radu razlikuje i nagrade, bonuse i druga primanja koja zavise od doprinosa zaposlenog poslovnom uspehu poslodavca - objašnjava advokat.

To je jedan od mogućih razloga da zaposleni na istoj poziciji imaju različita ukupna mesečna primanja, ukoliko za to postoje objektivni i zakoniti razlozi. Na primer, jedan zaposleni može ostvariti bonus zbog ispunjenja određenih ciljeva, dok drugi taj bonus ne ostvaruje.

- Međutim, drugačija je situacija ako je poslodavac svim zaposlenima na istom radnom mestu povećao osnovnu zaradu, ali je zaposlenu koja se vraća sa porodiljskog ostavio na ranijem iznosu. U tom slučaju potrebno je utvrditi da li za takvu razliku postoji opravdanje ili je ona posledica korišćenja zakonom zaštićenog odsustva - kaže advokat.

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Pored prava na jednaku zaradu, zaposleni imaju zaštitu od diskriminacije u oblasti rada. Zakon o radu zabranjuje neposrednu i posrednu diskriminaciju zbog trudnoće, pola, bračnog statusa i porodičnih obaveza, između ostalog kada je reč o uslovima rada i pravima iz radnog odnosa.

Dodatnu zaštitu pruža Zakon o rodnoj ravnopravnosti, čiji član 33. propisuje da poslodavac mora da vrati zaposlenog po povratku sa odsustva zbog trudnoće, porodiljskog odsustva ili nege deteta na iste ili druge ekvivalentne poslove.

Šta zaposlena može da uradi ako joj plata nije povećana?

Ukoliko se po povratku na posao suoči sa nižom osnovnom zaradom od kolega koji rade isti posao, zaposlena bi najpre trebalo da prikupi dokumentaciju i proveri na osnovu čega je povećanje zarada sprovedeno.