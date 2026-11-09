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Luksuzni satovi vredni desetine hiljada evra, zlatne poluge i skupoceni nakit uskoro će se naći na javnoj aukciji u Irskoj. Međutim, ono što ovu prodaju čini posebno zanimljivom jeste poreklo predmeta - reč je o imovini koju su vlasti zaplenile u okviru borbe protiv kriminala, a koja sada dobija nove vlasnike.

Irski Biro za imovinu stečenu kriminalom najavio je internet aukciju na kojoj će biti ponuđeno 26 luksuznih satova, dve narukvice, zlatna poluga i zlatni lanac.

Među najskupljim predmetima nalazi se sat čija se vrednost procenjuje na više od 50.000 evra, dok će kupci moći da se nadmeću i za nakit ukrašen dijamantima, prenosi irski San.

Sat od 50.000 evra među najvrednijim predmetima

Najveću pažnju privlači luksuzni sat Rolex Day-Date 40, čija se vrednost procenjuje na oko 50.000 evra.

Na aukciji će biti ponuđen i zlatni Rolex Submariner Date, model čija je uobičajena cena približno 15.000 evra.

Među ukupno 26 satova nalazi se čak 25 modela marke Rolex, dok je jedini izuzetak Cartier Santos, ukrašen dijamantima, čija se vrednost procenjuje na oko 18.000 evra.

Kupcima će biti dostupni i drugi modeli luksuznih satova, uključujući zlatne i srebrne varijante Lady Date, Submariner „Bluesy“ i Oyster Perpetual Date.

Ipak, navedene vrednosti ne predstavljaju konačne prodajne cene. Koliko će kupci zaista platiti pojedine predmete biće poznato tek nakon završetka nadmetanja.

Na prodaju i zlato i dijamanti

Osim satova, u ponudi će se naći i nekoliko komada skupocenog nakita.

Među njima je narukvica od belog zlata sa dijamantima, teška 31 gram, čija se vrednost procenjuje na gotovo 2.500 evra. Druga narukvica, izrađena od devetokaratnog belog zlata sa ukrasnim kamenčićima, procenjena je na približno 1.000 evra.

Na aukciji će biti ponuđeni i zlatni lanac, kao i poluga zlata proizvođača Argor-Heraeus.

Svi predmeti deo su imovine oduzete u postupcima povezanim sa kriminalnim aktivnostima.

Kako kriminalni luksuz završava na javnoj prodaji?

U Irskoj se imovina za koju se utvrdi da predstavlja prihod od kriminalnih aktivnosti može oduzeti na osnovu sudskih odluka, u skladu sa Zakonom o prihodima od kriminala.

Takva imovina obuhvata različite vredne predmete, od luksuznih satova i nakita do automobila i nekretnina.

Umesto da zaplenjeni predmeti ostanu neiskorišćeni, država ih prodaje putem javnih aukcija, a ostvareni prihodi vraćaju se u državni budžet.

Predstojeća prodaja biće četvrta aukcija ovog tipa od pokretanja programa 2023. godine. Organizovaće je aukcijska kuća Wilsons Auctions iz Dablina, a nadmetanje će se odvijati isključivo putem interneta.

Aukcija počinje 27. novembra u 13 časova, a završava se 1. decembra u isto vreme, prema lokalnom vremenu.

Država već povratila milione evra

Koliko ovakve prodaje mogu biti značajne pokazuje i podatak da je irski Biro tokom prošle godine vratio gotovo 15 miliona evra u državnu kasu kroz aktivnosti povezane sa oduzimanjem i prodajom imovine stečene kriminalom.

Samo tokom ove godine, prodajom zaplenjenih nekretnina u Limeriku, Dablinu i Voterfordu povraćeno je više od milion evra.

U februaru su, između ostalog, prodate dve kuće oduzete pripadniku kriminalne grupe, za ukupno 341.000 evra.

Predstojeća aukcija tako će još jednom spojiti dva naizgled potpuno različita sveta - luksuzne predmete namenjene najimućnijim kupcima i borbu države protiv nezakonito stečenog bogatstva.