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Neverovatna priča stiže iz Sjedinjenih Američkih Država. Jedna slika kupljena je na rasprodaji imovine za samo 30 dolara, odnosno oko 25 evra, a potom je na aukciji prodata za čak 1,35 miliona dolara, što je oko 1,2 miliona evra.

Reč je o delu "Alderman Merriam’s Shells“, koje je 1951. godine naslikala poznata čikaška umetnica Gertrude Abercrombie. Na slici se nalaze školjke iz zbirke Roberta Merriama, čikaškog gradskog većnika koji je od 1947. do 1955. godine predstavljao Peti okrug, u kojem se nalazio i Hajd Park.

Upravo u toj četvrti Abercrombie je živela i bila dobro poznata u čikaškim umetničkim i muzičkim krugovima.

Delo je 1952. godine poklonjeno lekaru u Kalamazuu u Mičigenu kao naknada za lekarske usluge. Tokom 1952. i 1953. godine bilo je izloženo u Njujorku, Čikagu, Milvokiju i Evanstonu. Poslednji put javno je viđeno u Čikago dizajn centru 1953. godine, nakon čega mu se izgubio trag.

Pronašao ono što nije ni tražio

Slika je ponovo pronađena tek ove godine, i to sasvim slučajno. Kupac koji se bavi pronalaženjem i preprodajom predmeta otišao je na rasprodaju imovine u Kalamazuu tražeći gramofonske ploče.

Tamo mu je pažnju privukla jedna stara slika. Kada ju je okrenuo, na poleđini je ugledao ime koje mu je zazvučalo poznato. Odlučio je da rizikuje i delo platio samo 30 dolara.

Ubrzo se pokazalo da je napravio neverovatan posao.

Slika je prošle nedelje ponuđena na aukciji aukcijske kuće Freeman’s Auctions, gde je na kraju postigla cenu od 1,35 miliona dolara. Time je postavljen i novi svetski aukcijski rekord za dela Gertrude Abercrombie.

Nije reč o običnoj slici školjki

Na prvi pogled "Alderman Merriam’s Shells“ može da izgleda kao jednostavna mrtva priroda. Međutim, stručnjaci ističu da slika predstavlja važan trenutak u karijeri umetnice, kada je počela sve snažnije da naginje nadrealizmu.

Na tamnoj pozadini nalazi se nekoliko školjki, dok jedna izgleda kao da lebdi u potpuno crnom prostoru. Zanimljivo je i to što svaka školjka ima sopstveni izvor svetlosti, pri čemu su izvori postavljeni iz različitih uglova.

Poseban detalj krije se upravo na jednoj od školjki. Abercrombie je na ovoj slici prvi put naslikala napuklu školjku, motiv koji će kasnije postati jedan od prepoznatljivih elemenata njenog stvaralaštva.

Vratila se posle više od sedam decenija

Postoji još jedan zanimljiv detalj. Rasprodaja na kojoj je slika pronađena pripadala je dr. Džonu T. Rejnoldsu, lekaru kojem je delo poklonjeno pre više od 70 godina.

Pre aukcije slika je restaurirana u čikaškoj kompaniji Baumgartner Fine Art Restoration.

Aukcijska kuća procenila je njenu vrednost na između 15.000 i 250.000 dolara, ali je konačna cena višestruko premašila očekivanja.

Od 30 dolara, koliko je za nju platio na rasprodaji, vrednost slike je za samo nekoliko meseci dostigla 1,35 miliona dolara.