Kalifornijski entuzijasta za antikvitete naišao je na predmet u prodavnici polovne robe za koji je mislio da je samo šarmantan komad vintidž dekora, sve dok ga nije okrenuo i otkrio rukopisno pisanu poruku staru skoro vek.

U objavi podeljenoj na popularnoj Redit zajednici r/ThriftStoreHauls, korisnik "u/Upstairs_One_3724" objavio je fotografiju predmeta i napisao: "Da li je ovo napravio dvanaestogodišnjak? Pronašao sam ovo danas na sajmu antikviteta u oblasti zaliva San Franciska. Svideo mi se izgled, a još više kada sam video da ga je napravio dečak 1935. godine!"

Na poleđini predmeta nalazi se izbledeli natpis: "V.H. Gomer, 12 godina, 1935".

Tada je školski dan dvanaestogodišnjaka izgledao veoma drugačije nego danas. Zanati i domaći radovi bili su redovan deo nastavnog plana i programa u mnogim američkim školama. Dečaci su često učili obradu drveta, metala ili osnovnu mehaniku, zajedno sa matematikom i lepim pisanjem. Takve praktične veštine smatrane su neophodnim za život tokom Velike depresije, kada su nezavisnost i zanatstvo bili posebno cenjeni, piše "Njuzvik".

Korisnici Redit-a nisu krili svoje oduševljenje.

- Volim drvo i boje. Glupo pitanje: da li je to držač za salvete? Ili držač za vinil ploče? Radoznalost me ubija - napisao je jedan korisnik.

Dok je drugi napisao da je njegov otac napravio drvenu kutiju 1950. godine kada je imao 12 godina.

- Naučio je obradu drveta u školi. Sada ima 87 godina i još uvek radi sa drvetom. Čak vodi i malu onlajn prodavnicu koja dobro posluje. Ljudi su tada u školi učili mnogo praktičnije stvari. Vaš komad je fantastičan! - navodi se.

Foto: Shutterstock

Napravila sam pravu lampu

Jedna korisnica je napisala da je 80-ih bila jedna od retkih devojaka u tehničkom razredu, koji je u osnovi bio radionica za obradu drveta.

- Pravili smo svašta. Dizajnirala sam i napravila potpuno funkcionalnu lampu, čak su nas naučili kako da je povežemo sa žicom - istakla je ona.

Na pitanje šta bi predmet mogao biti, jedan korisnik je napisao da je verovatno stalak za časopise, dok je drugi mislio da je verovatno držač za podmetače: "Ja bih u njega stavio vinil ploče".

- Mislim da bi bio veoma srećan da zna da se nekome, skoro 90 godina kasnije, dovoljno dopao njegov rad da ga kupi - zaključio je treći komentator.