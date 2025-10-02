PRVO IZDANJE SVETSKI POZNATOG DELA ZA SAMO 1 EVRO! Kolekcionar kupio knjigu na buvljaku, pa ubrzo shvatio da u rukama drži izdanje vredno HILJADAMA EVRA (FOTO)
Jednostavna kupovina na buvljaku pretvorila se u izvanredan događaj za jednog ljubitelja literature — koji nije ni mogao da sanja kakvu jedinstvenost je uspeo da nađe!
Naime, korisnik Redita, učestvujući u rasprodaji imovine – prodaja predmeta koji su ostavljeni u nasledstvu od starijih rođaka – kupio je primerak romana Džordža Orvela "1984" za samo 1 evro. Ono što je izgledalo kao obično izdanje u mekom povezu ispostavilo se kao izuzetno retko prvo izdanje iz 1949. godine, koje je objavila izdavačka kuća Harcourt, Brace and Company. Pravo blago za kolekcionare i književne naučnike.
Od tezge do otkrića relikvije
Priču je podelio korisnik u/PatternMiserable2114 na podredditu "Thrift Store Hauls", prostoru gde ljudi dele svoje nalaze na buvljacima i dobrotvornim rasprodajama. Objava je brzo stekla popularnost, prikupivši preko 1.600 interakcija.
U svom svedočenju, kolekcionar je objasnio da nije bio među prvima koji su stigli na događaj, verujući da su najvredniji predmeti već kupljeni.
Ipak, na prašnjavoj polici, knjiga se pojavila. Kada je otvoren, primetio je originalne plave korice i netaknut povez.
Tek tada je shvatio da u rukama ima izdanje vredno hiljada evra, i zato što je bilo prvo i zato što je relativno dobro očuvano. Nekoliko nabora na poleđini predstavlja jedinu manu na knjizi koja je sada stara 76 godina, 95 odsto netaknuta.
