Za razliku od većine internet grupa, Reditov tajni sastojak su ljudi koji rade iz ljubavi, a ne radi novca. Njegove provokativne "podredite", ili nišne zajednice, pokreću i uređuju neplaćeni moderatori sadržaja, koji podstiču korisnike da i sami doprinose sadržaju, i vode računa da se svi učesnici pridržavaju pravila. Oni to možda ne vide kao rad, ali iz perspektive investitora, to je zapravo to.