Kris, poznat na TikToku kao reseller_chris, još jednom je pokazao da se na sajmovima i buvljacima mogu pronaći stvari čija je vrednost velika.

Naime, na jednom sajmu u Velikoj Britaniji on je kupio društvenu igru za samo dve funte (oko 2,3 evra ili oko 270 dinara). Ubrzo je shvatio da je reč o komadu čija je vrednost višestruko veća.

Svoje otkriće na buvljaku opisao je kao neverovatno, a u videu koji je podelio na Tiktoku objasnio je kako je od sitnog iznosa uspeo da dođe do potencijalno stotina funti.

“Već sam objavio video o stvarima koje sam pokupio prošle nedelje na sajmu, ali bilo je jedno posebno otkriće koje sam želeo da izdvojim. Radi se o Novag Citrine elektronskom šahovskom setu”, objasnio je Kris.

Društvenu igru je pronašao na štandu gde se prodavala roba iz domaćinstva.

“Platio sam je samo dve funte, a reč je o kolekcionarskom i prilično retkom primerku. Proizvedena je 2006. godine, a trenutno na eBay-u postoji samo još jedan oglas za nju. I, verovali ili ne, traže 2.000 funti. Naravno, žive u oblacima i nikad neće dobiti toliko, ali realno je očekivati prilično dobru zaradu”, dodao je Kris.

Ovaj čovek svojim primerom nam je pokazao da se na sajmovima i buvljacima, uprkos gužvama i velikoj količni robe, može naići na predmete velike vrednosti. Ali, bitno je da znate šta tražite.

BiznisKurir/Mirror

