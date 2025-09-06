Britanac Šon kaže da od ovog posla može i da uštedi

Slušaj vest

Dok mnogi biraju dodatne poslove poput dostave hrane ili vožnje taksija kako bi povećali prihode, Britanac Šon Tuki (31) iz Harloua u Eseksu odlučio se za nešto nesvakidašnje – čišćenje grobova. Njegova ideja ne samo da je postala unosan posao već mu je omogućila da za nešto više od godinu dana, krajem 2024. godine kupi prvu porodičnu kuću, što mu je ranije delovalo kao nedostižan cilj.

Sve je počelo u maju 2023. godine, kada je Šon počeo da nudi ovu jedinstvenu uslugu. Do danas je očistio više od 300 grobova, pružajući porodicama priliku da sačuvaju sećanje na preminule voljene osobe kroz detaljno čišćenje nadgrobnih spomenika.

Šon se specijalizovao za dubinsko čišćenje, farbanje slova i postavljanje dekorativnog šljunka na grobovima, a cene za ove usluge variraju od 178 do 535 evra, zavisno od obima posla.

Šon i dalje radi kao drvoseča, čišćenje grobova mu je donelo finansijsku slobodu i omogućilo mu da prestane da plaća kiriju - ovaj posao je brzo postao izvor stabilnog prihoda za njega, pa je tako uspeo da uštedi i kupi prvu kuću za svoju porodicu.

Za jedno čišćenje potrebno mu je do dva sata, a dnevno očisti između dva i četiri groba. Veliki deo njegove klijentele dolazi zahvaljujući društvenim mrežama, a Šon redovno deli transformacije grobova na TikToku i Fejsbuku.

"Svojim poslom pomažem drugima"

Uz ovu jedinstvenu uslugu, Šon je stekao mnoge verne pratioce, a njegov rad postao je priznanje za trud i posvećenost.

Kako ističe, osim što je doneo stabilnost porodici, posao čišćenja grobova pruža mu i lično ispunjenje, jer pomaže ljudima da sačuvaju uspomene na svoje voljene.