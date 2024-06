MALA IM PLATA OD 900 € - ONI BI JOŠ: Gotovo pola zaposlenih otišlo na lažno bolovanje, ovaj posao hoće da rade samo Nepalci!

Splićani su se javili Slobodnoj Dalmaciji, nakon bezuspešnih pokušaja da stupe sa Upravom groblja, nezadovoljni celokupnom uslugom. Ekipa hrvatskih novinara posetila je groblje, te su i sami uvideli da tu i tamo treba travu pokositi, ali neke veće probleme nisu zabeležili.

Bilobrk, koji je već 18 godina direktor ovog preduzeća, priča da u firmi ima ukupno 90 zaposlenih, a da je čak 35 odsto ljudi na bolovanju.

- I ne možete im ništa, znam da većini nisu u pitanju zdravstveni razlozi nego visina primanja, ali tako je kako je. Jednostavno nema novca za povećanja primanja, očekujem ubrzo i ne bi me čudilo da dođe do štrajka, jer ovi ljudi koji su ostali, jednostavno padaju s nogu od posla. Morate znati da samo Lovrinac ima 32 hektara površine, plus mi brinemo o još sedam mesnih groblja. Te površine se šire, a mi moramo obavljati i druge poslove - priča on za Slobodnu Dalmaciju i nastavlja:

foto: RINA

- Ovako nešto nam se još nije dogodilo otkad sam ja na čelu firme, da ne govorim da je ove godine vegetacija rasla kao u tropima, bila je kiša, valjda im je odgovarala klima.

Uglavnom, kada je sahrana pokušavamo urediti sve najmanje 50-ak metara od grobnog mesta, pa tako naizmenično dok ne stignemo ostale površine, jer za drugo nemamo ljudi - priča u dahu Bilobrk.

Na pitanje, da li ima novih ljudi za zaposliti, Bilobrk žustro odgovara:

- Ma kakvi novi ljudi, pa niko ne želi raditi za tu platu. Pre neki dan sam imao razgovor preko kompjutera s potencijalnim radnicima direktno iz Nepala. Javili se ljudi za posao čistača, ali ne mogu tako da steknem utisak o čoveku, radniku...

foto: Profimedia

Inače, kada su novinari pre godinu dana pričali sa direktorom splitskog groblja, bilo je reči o plati od 860 evra.

Da li će njegova iskrena molba sugrađanima za razumevanje naići na odobravanje, ili će nastaviti da vrše pritisak - ostaje da se vidi. Svakako, novinarima hrvatskog lista pokazali su račune za godišnju grobnu naknadu za grobno mesto u iznosu od 2,20 evra, zahtevajući adekvatnu uslugu.

BiznisKurir/Telegraf Biznis