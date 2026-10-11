Slušaj vest

Paja Jovanović već godinama zauzima posebno mesto na međunarodnom tržištu umetnina, a cene koje postižu njegova dela višestruko nadmašuju iznose za koje se prodaju radovi većine drugih srpskih autora. Kada je Srbija ranije ove godine na aukciji u Londonu kupila njegovu sliku "Stražar koji se odmara" za 170.000 funti, bez pratećih troškova, to je bio još jedan povod da se pogleda koliko zapravo vrede najskuplja dela srpskih umetnika.

Na listi aukcijskih rekorda ime Paje Jovanovića nalazi se na samom vrhu. Njegova slika "Dva bašibozuka pred kapijom" prodata je pre osam godina u Londonu za 465.000 funti, odnosno oko 530.000 evra. Time je postavila rekord za najskuplje prodato delo srpskog umetničkog stvaralaštva.

Slika, nastala između 1887. i 1888. godine, višestruko je nadmašila prethodni rekord koji je takođe držao Jovanović. Njegov "Ukrotitelj zmija" prodat je ranije u Njujorku za 168.000 evra.

Jovanovićev uspeh na aukcijama nije bio kratkotrajan. Krajem 2023. godine još jedno njegovo delo, "Odmor bašibozuka", prodato je u Londonu za 304.800 funti, odnosno gotovo 350.000 evra. Procena je bila znatno niža, između 70.000 i 100.000 funti, ali je konačna cena višestruko premašila očekivanja. Kupac je bio Muzej grada Beograda.

Najnovija kupovina Srbije, "Stražar koji se odmara", vredna 170.000 funti, tako se uklapa u niz velikih aukcijskih rezultata Jovanovićevih dela. Slika je dimenzija 44,5 puta 53,5 centimetara, a nakon kupovine trebalo bi da bude deo likovne kolekcije Istorijskog muzeja Srbije. Na aukciju je stigla iz privatne kolekcije iz Škotske, a prethodno je bila kupljena u Londonu 1965. godine.

Koja su još dela srpskih umetnika dostizala visoke cene?

Iako Paja Jovanović trenutno dominira kada je reč o najvišim aukcijskim cenama, njegova dela nisu jedina koja su privukla veliku pažnju kolekcionara.

Na međunarodnim aukcijama visoke iznose postizali su i radovi Save Šumanovića, Petra Dobrovića, Ljube Popovića, Uroša Predića, Peđe Milosavljevića, Vladimira Veličkovića, Koste Hakmana i Marka Stupora.

Među značajnijim prodajama nalaze se:

"Ukrotitelj zmija" – Paja Jovanović: 200.000 dolara

"Selo" – Sava Šumanović: 75.000 dolara

"Morska obala" – Petar Dobrović: 46.000 dolara

"Omaž Odiseji 2001" – Ljuba Popović: 39.000 dolara

"Kraljica Natalija u Parizu" – Uroš Predić: 38.500 dolara

"Most na Neretvi" – Peđa Milosavljević: 23.500 dolara

"Bez naslova" – Vladimir Veličković: 22.400 dolara

"Mala luka" – Kosta Hakman: 15.300 dolara

"Bez naslova" – Marko Stupar: 15.000 dolara