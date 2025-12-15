Slušaj vest

Ove prodaje visokog profila ne odražavaju samo kulturni značaj umetničkih dela, već i snažnu ulogu umetnosti kao simbola statusa, nasleđa i finansijske investicije.

Podaci u nastavku rangiraju 20 najskupljih umetničkih dela ikada prodatih na aukcijama, na osnovu informacija ARTnewsa, koje je vizuelno obradila Džuli Pizli.

Među najskupljim delima posebno se izdvaja "Salvator Mundi“ Leonarda da Vinčija, koji daleko nadmašuje ostala sa cenom od 450 miliona dolara. Klimtov portret iz 1914. godine nedavno je na aukciji kuće Sotheby’s 2025. dostigao cenu veću od 236 miliona dolara. Istovremeno, čak tri slike Pabla Pikasa nalaze se među 20 najskupljih, što potvrđuje njegovu trajnu dominaciju u svetu umetnosti.

Foto: AP

Astronomske cene na aukcijama najčešće su rezultat kombinacije retkosti, porekla dela, kulturnog uticaja i reputacije umetnika. Kupci su spremni da plate visoku cenu za istorijski značajna dela ili ona koja su nekada bila deo prestižnih kolekcija.

Najbogatiji pojedinci vrhunsku umetnost često posmatraju ne samo kao ličnu strast, već i kao dugoročnu investiciju i simbol statusa. Upravo zato dela umetnika poput Klimta, Vorhola ili Monea dostižu devetocifrene iznose.

Iako aukcijske kuće poput Sotheby, Christie i Phillips privlače pažnju rekordnim prodajama, mnoga vredna dela prodaju se privatno, preko galerija ili umetničkih posrednika, najčešće zbog diskrecije ili izbegavanja visokih provizija.

Od 20 najskupljih umetničkih dela, samo je skulptura - Đakometijev "Čovek koji pokazuje prstom". To potvrđuje trend da slike ubedljivo ostvaruju više cene od drugih umetničkih formi, zahvaljujući lakšem izlaganju, snažnoj istorijskoj tradiciji i širokoj estetskoj privlačnosti.