Da li je bolje da klima radi non-stop ili po potrebi

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Stručnjaci upozoravaju da izbor klima uređaja koja greje ne počinje u prodavnici već u samoj proceni doma. Najvažnije je razumeti koliko toplote je vašem prostoru zaista potrebno, jer klima koja je preslaba ili previše jaka neće raditi efikasno, bez obzira na marku i cenu.

Prvi korak je procena toplotnih gubitaka objekta - ukupna kvadratura, visina plafona, kvalitet izolacije i stolarije. Tek tada se može odabrati snaga uređaja (izražena u BTU jedinicama) koja realno odgovara vašem prostoru.

Ključni parametri za izbor prave klime

Zatim dolazi efikasnost sistema: moderni inverter uređaji sa oznakama SEER (za hlađenje) i SCOP (za grejanje) pokazuju koliki je odnos potrošnje i isporučene toplote. Što je SCOP viši, to je uređaj štedljiviji, a razlika u potrošnji tokom sezone može biti i do 30%.

Najbolji uređaji za klimu Srbije efikasno greju i na spoljnih - 15 °C, što ih čini pogodnim čak i za severne i brdske predele. Uređaji sa inverter kompresorima su znatno ekonomičniji, jer ne rade punim kapacitetom sve vreme, već kontinuirano prilagođavaju snagu potrebama prostora.

Osim toga, važan je i način ugradnje. Loša montaža, loš nagib kondenz cevke ili neodgovarajuća dužina instalacije mogu poništiti sve tehničke prednosti uređaja.

Na šta posebno obratiti pažnju pri izboru Radni raspon temperature - proverite do koje minimalne spoljne temperature uređaj zadržava grejnu snagu

- proverite do koje minimalne spoljne temperature uređaj zadržava grejnu snagu Odnos snage i prostora - ne birajte „prejaku“ klimu za manju sobu; time trošite više nego što dobijate

- ne birajte „prejaku“ klimu za manju sobu; time trošite više nego što dobijate SCOP i energetska efikasnost - uređaji sa većim SCOP-om (A++ ili A+++) troše manje struje i greju stabilnije

- uređaji sa većim SCOP-om (A++ ili A+++) troše manje struje i greju stabilnije Tip gasa - savremeni modeli koriste R32 gas koji je ekološki prihvatljiviji i energetski efikasniji

- savremeni modeli koriste R32 gas koji je ekološki prihvatljiviji i energetski efikasniji Profesionalna montaža - ugradnju treba poveriti stručnim ekipama, jer pogrešno postavljena instalacija može oboriti efikasnost i do 25%

- ugradnju treba poveriti stručnim ekipama, jer pogrešno postavljena instalacija može oboriti efikasnost i do 25% Dodatne funkcije - WiFi kontrola, tihi režim rada, automatsko odmrzavanje i senzor prisustva nisu samo luksuz, već povećavaju komfor i trajnost Cene klima-uređaja i ugradnje u Srbiji

Prema podacima sa tržišta za 2025. godinu, inverter klime manjeg kapaciteta (9.000–12.000 BTU) koštaju od 38.000 do 55.000 dinara, dok jači modeli (18.000–24.000 BTU) dostižu 75.000 do 110.000 dinara, u zavisnosti od efikasnosti i dodatnih funkcija.

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Ugradnja klima-uređaja do 12.000 BTU u proseku iznosi oko 12.000 dinara, dok montaža jačih sistema može koštati 15.000–18.000 dinara, uz naplatu svakog dodatnog metra cevi i produžnih radova. Kod kompleksnijih instalacija, cena može premašiti i 25.000 dinara.

Investicija koja donosi komfor i uštedu

Klima-uređaji koji greju više nisu „dopuna“ centralnom grejanju, već sve češće glavni izvor toplote u kućama i stanovima. Ako se pravilno dimenzionišu i montiraju, mogu obezbediti stabilnu temperaturu, tihi rad i znatno niže troškove tokom grejne sezone.

Za prosečno domaćinstvo u Srbiji, ovakva investicija se isplati već u roku od 3 do 5 godina, posebno ako je kuća dobro izolovana i opremljena pametnim termostatima.